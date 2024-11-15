بداية من اليوم، استقبال حالات جراحات صدر الأطفال لعلاجها بالمجان بمستشفى الحسين - أخبار كلمتك

بداية من اليوم، استقبال حالات جراحات صدر الأطفال لعلاجها بالمجان بمستشفى الحسين - أخبار كلمتك

الطاقة والسلام محور اهتمام مؤتمر الأطراف COP29 - أخبار كلمتك

الطاقة والسلام محور اهتمام مؤتمر الأطراف COP29 - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر كاب فيردي للعودة إلى القاهرة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر كاب فيردي للعودة إلى القاهرة - أخبار كلمتك

أرهقنا وأسلحتنا نفدت، طيارون أمريكيون يكشفون ما حدث ليلة هجوم إيران على إسرائيل - أخبار كلمتك

أرهقنا وأسلحتنا نفدت، طيارون أمريكيون يكشفون ما حدث ليلة هجوم إيران على إسرائيل - أخبار كلمتك

اتجاه حركة مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب في البورصة المصرية - أخبار كلمتك

اتجاه حركة مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب في البورصة المصرية - أخبار كلمتك

على خطى ميسي، ثورة غضب من رونالدو في وجه حكم مباراة البرتغال وبولندا (فيديو) - أخبار كلمتك

على خطى ميسي، ثورة غضب من رونالدو في وجه حكم مباراة البرتغال وبولندا (فيديو) - أخبار كلمتك

3 أسباب من الكهرباء لرعشة التيار الكهربائي بالمنازل - أخبار كلمتك

3 أسباب من الكهرباء لرعشة التيار الكهربائي بالمنازل - أخبار كلمتك

"المعماري ومتغيرات سوق العمل" ندوة للتنمية الثقافية، اليوم - أخبار كلمتك

"المعماري ومتغيرات سوق العمل" ندوة للتنمية الثقافية، اليوم - أخبار كلمتك

غدًا، بدء التقديم لموسم حج الجمعيات الأهلية، تعرف على خطوات التقديم - أخبار كلمتك

غدًا، بدء التقديم لموسم حج الجمعيات الأهلية، تعرف على خطوات التقديم - أخبار كلمتك

بعمر الـ 39، كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة هدافي دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

بعمر الـ 39، كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة هدافي دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 03:06 - سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 03:06 - سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:06 - سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 03:06 مساءً - أفادت وسائل إعلام تابعة لدولة سوريا، بسماع دوي انفجارين في حي المزة وكفر سوسة بدمشق، حسبما جاء في خبر عاجل على قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت وسائل الإعلام السورية إلى تجدد أصوات الانفجارات في العاصمة السورية.

وكان عدد الشهداء قد ارتفع جراء الغارة الجوية الإسرائيلية على منطقة السيدة زينب الواقعة جنوب دمشق، يوم الأحد الماضي، إلى 9 شهداء، فيما أصيب ما لا يقل عن 20 آخرين.

وبحسب وسائل إعلام سورية، أصابتِ الصواريخ مبنى سكنيًا مكونًا من ستة طوابق، ومن بين القتلى والجرحى هناك أطفال ونساء.

اقرأ أيضاً
زوجة مانديلا تنتقد حالة الصمت الدولي تجاه الاعتداءات على غزة ولبنان وسوريا والسودان

من سوريا إلى عروس البحر.. «أبو كمال السوري» أشهر بائع حلويات شرقية على كورنيش الإسكندرية

سوريا: 9 شهداء و20 مصاباً في قصف إسرائيلي على منطقة السيدة زينب

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

تشكيل أوروجواي أمام كولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق