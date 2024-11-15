الرياضة - 03:06 - سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 03:06 مساءً - أفادت وسائل إعلام تابعة لدولة سوريا، بسماع دوي انفجارين في حي المزة وكفر سوسة بدمشق، حسبما جاء في خبر عاجل على قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت وسائل الإعلام السورية إلى تجدد أصوات الانفجارات في العاصمة السورية.

وكان عدد الشهداء قد ارتفع جراء الغارة الجوية الإسرائيلية على منطقة السيدة زينب الواقعة جنوب دمشق، يوم الأحد الماضي، إلى 9 شهداء، فيما أصيب ما لا يقل عن 20 آخرين.

وبحسب وسائل إعلام سورية، أصابتِ الصواريخ مبنى سكنيًا مكونًا من ستة طوابق، ومن بين القتلى والجرحى هناك أطفال ونساء.