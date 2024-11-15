الرياضة - 12:53 - سعر الذهب منتصف تعاملات اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 12:53 مساءً - سعر الذهب.. يواصل سعر الذهب استقراره في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، ليسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشاراً نحو 3575 جنيهًا للبيع، 3550 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، تحديثا مستمرا لـ سعر الذهب اليوم الجمعة، ضمن خدمة يقدمها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــــا.

سعر الذهب اليوم عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر إلى نحو 4085.75 جنيه للبيع، 4057.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 حالة من الاستقرار داخل محلات الصاغة نحو 3745.25 جنيه للبيع، 3719 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21

ثبت سعر الذهب اليوم عيار 21، عند 3575 جنيهًا للبيع، 3550 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر الذهب اليوم عيار 18 نحو 3064.25 جنيه للبيع، 3042.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14

حقق سعر الذهب عيار 14 في محلات الصاغة بمصر عند 2383.25 جنيه للبيع، 2366.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر ثباتا عند 2042.75 جنيه للبيع، 2028.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر حالة من الاستقرار عند 1532.25 جنيه للبيع، 1521.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر عند مستوى 28600 جنيه للبيع، 28400 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر 2561.98 دولار للبيع، و2561.71 دولار للشراء.