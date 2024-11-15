الرياضة - 12:53 - سعر الدولار الآن.. «الأخضر» يواصل استقراره مع منتصف التعاملات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 12:53 مساءً - سعر الدولار.. حالة من الاستقرار شهدها سعر الدولار أمام الجنيه المصري في منتصف اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، ليصل سعر الدولار في بنك مصر نحو 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

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سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي نحو 49.32 جنيه للشراء، 49.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

ثبت سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم الجمعة عند 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

اسقر سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB عند نحو 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية اليوم نحو 49.24 جنيه للشراء، 49.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 49.35 جنيه للشراء، 49.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 49.32 جنيه للشراء، 49.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

استقر سعر الدولار في بنك البركة اليوم عند 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع.