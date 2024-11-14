الأهلي يسعي للتخلص من لاعب الفريق بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 06:20 مساءً - يواصل مسئولو النادي الأهلي محاولتهم للتخلص من الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خاصة بعد ابتعاده عن الحسابات الفنية للمدير الفني، بالإضافة لانتهاء تعاقده في نهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن مسئولي الفريق طلبوا من بيرسي تاو إحضار عرض للرحيل عن الأحمر خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما واجهت القلعة الحمراء صعوبة في تسويق الجنوب إفريقي.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب يرغب في الرحيل عن الأهلي لإحدى الأندية التي ترغب في الحصول على خدماته لكن دون أن يستفيد الأهلي ماديًا من الصفقة.

الخطيب ومرتجي يتوجهان إلى أمريكا يوم 3 ديسمبر

ويتوجه محمود الخطيب وخالد مرتجي إلى أمريكا يوم 3 ديسمبر المقبل بعد تلقي دعوة رسمية من الاتحاد الدولي "فيفا" للمشاركة في القرعة.

ومن المقرر عقد عشاء لممثلي الأندية بالكامل يوم 4 ديسمبر قبل يوم واحد من إجراء القرعة.

ويعود الثنائي إلى مصر يوم 6 ديسمبر المقبل عقب ختام مراسم القرعة.

في سياق آخر، واصل محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المران منفردًا خارج النادي، رغم حصول الفريق على راحة سلبية من التدريبات بسبب الأجندة الدولية.

ويعود فريق الأهلي للمران الجماعي غدًا الجمعة.

أفشة يواصل التدريب منفردًا خارج النادي للحفاظ على لياقته البدنية

من جانب آخر، يواصل أفشة التدريب منفردا خارج النادي للحفاظ على لياقته البدنية بعد حصول الفريق على راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوع بعد الفوز على زد في الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي: إن علي معلول الظهير الأيسر للفريق سيعود لاستكمال المرحلة الأخيرة من تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بوتر أكيلس على هامش مران الفريق الجماعي اليوم بعد انتهاء أزمته مع محمد رمضان المدير الرياضي للنادي.

وأضاف المصدر: معلول منذ أزمة تصريحات محمد رمضان يتدرب في مواعيد مخالفة لمواعيد التدريبات اليومية للفريق، ولكن بعد عودة الفريق للتدريبات غدًا سيتواجد معلول من جديد رفقة زملائه لاستكمال البرنامج التأهيلي حيث يحتاج التونسي الدولي إلى أيام قليلة من أجل العودة للظهور بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية للفريق.

وقال: محمد رمضان أنهى الأزمة مع اللاعب التونسي تمامًا وشرح له وجهة نظره في التصريحات التي أطلقها عبر قناة النادي ومعلول تفهم وجهة نظر المدير الرياضي، وانتهت الأزمة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.