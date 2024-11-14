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تأهل الجابون لكأس الأمم بعد فوز ليسوتو على أفريقيا الوسطى 0/1 - أخبار كلمتك

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تأهل الجابون لكأس الأمم بعد فوز ليسوتو على أفريقيا الوسطى 0/1 - أخبار كلمتك

تأهل الجابون لكأس الأمم بعد فوز ليسوتو على أفريقيا الوسطى 0/1 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 06:20 مساءً - نجح منتخب الجابون في اللحاق بركب الصاعدين لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقرر إقامتها بالمغرب العام المقبل.

واستفاد المنتخب الجابوني من فوز منتخب ليسوتو (1-0) على ضيفه منتخب أفريقيا الوسطى، اليوم الخميس، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة للبطولة.

وارتدى نيو موخاشاني دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف منتخب ليسوتو الوحيد في الدقيقة 51، ليقود فريقه لتحقيق انتصاره الأول في مشوار التصفيات.

تأهل الجابون رسميا إلى أمم أفريقيا 2025

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب ليسوتو إلى 4 نقاط، ليتقدم للمركز الثالث، مانحا بطاقة الصعود الثانية عن تلك المجموعة إلى نظيره الجابوني، صاحب المركز الثاني، الذي يمتلك 7 نقاط، قبل لقائه مع ضيفه منتخب المغرب (مستضيف النهائيات)، الذي يتربع على القمة برصيد 12 نقطة.

وفي حال تساوي منتخبا الجابون وليسوتو في رصيد 7 نقاط بنهاية التصفيات، سوف يصعد المنتخب الجابوني للنهائيات، نظرا لتفوقه في فارق المواجهات المباشرة على منتخب ليسوتو، بعدما تغلب على منافسه في مباراة وتعادل معه في الأخرى.

وكان منتخب الجابون يطمح لخسارة منتخب أفريقيا الوسطى أمام ليسوتو من أجل حسم صعوده رسميا للنهائيات.

وأصبح منتخب الجابون الفريق ال11 الذي يقتنص بطاقة الترشح للنهائيات، بعد منتخبات المغرب والجزائر ومصر وكوت ديفوار والسنغال والكاميرون وبوركينا فاسو والكونغو الديمقراطية وأنجولا وغينيا الاستوائية.

يذكر أن أصحاب الصدارة والوصافة في المجموعات ال12 بالتصفيات سوف يتأهلون للنهائيات وفقا للائحة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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