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الرياضة - 12:01 - موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:01 - موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 12:01 صباحاً - موعد مباراة السعودية وأستراليا.. يرحل منتخب السعودية إلى ملعب ميلبورن المستطيل ومواجهة مرتقبة أخرى أمام أستراليا، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

منتخب السعودية يعاني بشدة في الآونة الأخيرة، قبل أن يأتي مدرب يعلم جيدا التوليفة المميزة، وهو الفرنسي هيرفي رينارد، والذي سبق وأن تولى المهمة وقدم أوراق اعتماده وتحديدا في كأس العالم 2022 في قطر.

أول مهمة للأخضر تحت قيادة رينارد في الولاية الثانية

وستكون مباراة أستراليا هي الأولى للفرنسي هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الثانية، وأمامه صعوبات كبيرة تتلخص في تواجد الأخضر بالمركز الثالث بالتصفيات برصيجد 5 نقاط فقط جمعها من انتصار وتعادلين.

ويحتل منتخب اليابان صدارة المجموعة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 برصيد 10 نقاط، ويليه 3 منتخبات بنفس الرصيد وهم أستراليا والسعودية والبحرين، في حين يتواجد المنتخب الأندونيسي والصيني في المركزين الخامس والصين ولكل منهما 3 نقاط.

قائمة المنتخب السعودي لمواجهة أستراليا

وشهدت قائمة المنتخب السعودي عودة سلمان الفرج تحت قيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، بالإضافة إلى ياسر الشهراني وعلي البليهي وعبد الإله العمري ومحمد كنو وعبد الله الحمدان.

السعودية وأستراليا

وجاءت قائمة الأخضر السعودي على النحو التالي:

أحمد الكسار، محمد اليامي، حامد يوسف، عبد الرحمن الصانبي، ياسر الشهراني، على البليهي، عبد الإله العمري، على لاجامي، حسان التمبكتي، مهند الشنقيطي، سعود عبد الحميد، سلطان الغنام، سعد الناصر، عبد الإله المالكي، عبد الله الخيبري، مصعب الجوير، سلمان الفرج، محمد كنو، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، أيمن فلاته، سالم الدوسري، عبد الله الحمدان، مروان الصحفي، عبد الله رديف، فراس البريكان، صالح الشهري.

السعودية وأستراليا

تشكيل المنتخب السعودي لمباراة أستراليا

ومن المتوقع أن يدخل المنتخب السعودي مباراة الغد أمام أستراليا بتشكيلة تضم كل من:

في حراسة المرمى: عبد الرحمن الصائبي.

في خط الدفاع: سعود عبد الحميد، علي البليهي، علي لاجامي، ياسر الشهراني.

في خط الوسط: مصعب الجوير، ناصر الدوسري، عبد الله الخيبري.

في خط الهجوم: صالح الشهري، فراس البريكان، مروان الصحفي.

السعودية وأستراليا

موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات المونديال

وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد مباراة السعودية وأستراليا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، صباح غد الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024.

وتنطلق مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026، وذلك مع حلول الساعة الحادية عشر وعشر دقائق صباح الخميس بتوقيت القاهرة، الثانية عشر وعشر دقائق ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

السعودية وأستراليا

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم

ويمكنكم متابعة مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026، عبر قناة SSC Sports، وقناة beIN Sports HD 1 بتعليق عبد الله الغامدي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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