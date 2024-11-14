الرياضة - 12:01 - حادث طريق المطرية.. حصيلة الضحايا تصل 35 (صور وأسماء) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 12:01 صباحاً - ارتفع عدد ضحايا حادث طريق المطرية بورسعيد الجديد الذي وقع بين أتوبيس عمال بالمنطقة الاستثماري مع سيارة نقل و أخرى أجرة، إلى 13 جثة و 22 مصابين حتى الآن، وفق ما أكدته محافظة الدقهلية في بيان لبها.

وكلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، برفع حالة الطوارئ القصوي بمستشفيات قطاع الشمال والقريبة من موقع الحادث لاستقبال أي حالات إصابة وتوفير كافة سبل العلاج ونقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة المنصورة.

و أودعت سيارات الإسعاف جثث الضحايا، والذي ارتفع أعداهم إلى 13 حالة في مستشفيات الزهور، والنصر، و 30 يونيو ببورسعيد، فينما جرى نقل 12 من المصابين في الحادث إلى مستشفى المطرية و 3 آخرين بمستشفى المنزلة، و 7 حالات إصابة بمستشفى 30 يونيو ببورسعيد.

وحصلت كلمتك على أسماء الضحايا وهم:( مها رمضان الحسيني ـ 35 سنة ـ رضا إبراهيم الشاعر 30 سنة عبد الرحمن الدهراوي 18 سنة محمود السيد سرحان 18 سنة ـ رضا محمد مرزوق 40 سنة مريم سليمان الديب 18 سنه أميرة محمد الداودي 30 سنه عطيات محمد الفقي 40 سنة عزيزه محمد محمد35 سنة محمد السيد السيد وهبة شيماء السيد سرحان ـ 19 سنة وحنان شلبي البرلس).

شهد طريق المطرية بورسعيد، حادثا مروعا، نتج عنه مصرع وإصابة 15 مواطنا، إثر تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل على الطريق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل ثقيل بطريق المطرية - بورسعيد، ووجود جثث ومصابين.

على الفور هرعت سيارات الإسعاف، وقوات الشرطة إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين لمستشفى 30 يونيو لتلقي العلاج اللازم، فيما أودعت الجثث داخل ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور قرار من النيابة بالدفن.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.