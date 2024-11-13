رويترز: فريق ترامب الانتقالي يحضر قائمة بأسماء ضباط كبار من البنتاجون استعدادا لإقالتهم - أخبار كلمتك

رويترز: فريق ترامب الانتقالي يحضر قائمة بأسماء ضباط كبار من البنتاجون استعدادا لإقالتهم - أخبار كلمتك

هتفاجئ المصريين، قفزة في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق - أخبار كلمتك

هتفاجئ المصريين، قفزة في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق - أخبار كلمتك

خبير بالشأن الإسرائيلي: نتنياهو يتعمد نشر الفوضى في المنطقة لهذا السبب - أخبار كلمتك

خبير بالشأن الإسرائيلي: نتنياهو يتعمد نشر الفوضى في المنطقة لهذا السبب - أخبار كلمتك

بعد عرضه لأول مرة عالميا بمهرجان القاهرة، معلومات لا تعرفها عن الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" - أخبار كلمتك

بعد عرضه لأول مرة عالميا بمهرجان القاهرة، معلومات لا تعرفها عن الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

هيئة الدواء تحذر من مستحضر شهير لعلاج السعال وتطالب بسحبه من الصيدليات فورا - أخبار كلمتك

هيئة الدواء تحذر من مستحضر شهير لعلاج السعال وتطالب بسحبه من الصيدليات فورا - أخبار كلمتك

مستهدفا مقر وزارة الحرب مرتين، حزب الله ينفذ 24 عملية خلال 24 ساعة ضد إسرائيل - أخبار كلمتك

مستهدفا مقر وزارة الحرب مرتين، حزب الله ينفذ 24 عملية خلال 24 ساعة ضد إسرائيل - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن قتلى (فيديو) - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن قتلى (فيديو) - أخبار كلمتك

المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج - أخبار كلمتك

المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج - أخبار كلمتك

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 02:58 - صلاح: عندما رحل فيرمينو أدركت أن الجميع سيغادر ليفربول يوما ما.. وهذه الذكرى السيئة لي مع الريدز - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 02:58 - صلاح: عندما رحل فيرمينو أدركت أن الجميع سيغادر ليفربول يوما ما.. وهذه الذكرى السيئة لي مع الريدز - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - صلاح: عندما رحل فيرمينو أدركت أن الجميع سيغادر ليفربول يوما ما.. وهذه الذكرى السيئة لي مع الريدز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 02:58 مساءً - كشف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول عن ذكرياته مع الريدز، مشددا على أنه يدرك أن الجميع سيرحل يوما ما، لذلك يحاول الاستمتاع بكل لحظة مع أصدقائه في صفوف الفريق.

واوضح محمد صلاح في حواره مع الموقع الرسمي لنادي ليفربول: "علينا أن نفعل شيئا للجماهير وعلينا أن نفوز بشئ، فان دايك وأرنولد والمجموعة القديمة نعتز بلحظات مميزة مع ليفربول".

أضاف: "عندما غادر روبرت فيرمينو على سبيل المثال أدركت أن الجميع سيغادر يوما ما، لذا نحاول دائما أن نضحك معا ونقضي وقتا ممتعا، أتذكر دائما الأشياء الجيدة التي مررنا بها معا وأتذكر أيضا اللحظات السيئة".

وواصل: "ولكن مثل الفشل في نهائي دوري أبطال أوروبا إنها ذكرى سيئة بالنسبة لي، لقد كان حظك سيئا في النهائي، لكن بعد التتويج باللقب هذا يمنحني ذكرى جيدة طوال الوقت".

وعن هدفه في مانشستر يونايتد قال: "الدقيقة الأخيرة من المباراة وكنت وحدي تماما، وقلت له من فضلك لا تضيع الوقت، قلت له العب الكرة، ولعب بالفعل الكرة وكنت سعيدا، طلبت من أليسون لا يضيع الوقت، كان هدفي الأول في اليونايتد".

وأشار صلاح: "أحب الطريقة التي يلعب بها الظاهرة رونالدو، وكذلك زين الدين زيدان، وفرانشيسكو توتي، عندما بدأت ألعب في أوروبا كنت معجبا أيضا بكريستيانو رونالدو، وبما حققه في مسيرته بكرة القدم، لعبت مع توتي عامين في روما، كان شخصا جيدا للغاية".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

بدأت بصدفة، إمام عاشور يروي قصته مع كرة القدم حتى الوصول للقمة (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق