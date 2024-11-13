الرياضة - 02:58 - صلاح: عندما رحل فيرمينو أدركت أن الجميع سيغادر ليفربول يوما ما.. وهذه الذكرى السيئة لي مع الريدز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 02:58 مساءً - كشف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول عن ذكرياته مع الريدز، مشددا على أنه يدرك أن الجميع سيرحل يوما ما، لذلك يحاول الاستمتاع بكل لحظة مع أصدقائه في صفوف الفريق.

واوضح محمد صلاح في حواره مع الموقع الرسمي لنادي ليفربول: "علينا أن نفعل شيئا للجماهير وعلينا أن نفوز بشئ، فان دايك وأرنولد والمجموعة القديمة نعتز بلحظات مميزة مع ليفربول".

أضاف: "عندما غادر روبرت فيرمينو على سبيل المثال أدركت أن الجميع سيغادر يوما ما، لذا نحاول دائما أن نضحك معا ونقضي وقتا ممتعا، أتذكر دائما الأشياء الجيدة التي مررنا بها معا وأتذكر أيضا اللحظات السيئة".

وواصل: "ولكن مثل الفشل في نهائي دوري أبطال أوروبا إنها ذكرى سيئة بالنسبة لي، لقد كان حظك سيئا في النهائي، لكن بعد التتويج باللقب هذا يمنحني ذكرى جيدة طوال الوقت".

وعن هدفه في مانشستر يونايتد قال: "الدقيقة الأخيرة من المباراة وكنت وحدي تماما، وقلت له من فضلك لا تضيع الوقت، قلت له العب الكرة، ولعب بالفعل الكرة وكنت سعيدا، طلبت من أليسون لا يضيع الوقت، كان هدفي الأول في اليونايتد".

وأشار صلاح: "أحب الطريقة التي يلعب بها الظاهرة رونالدو، وكذلك زين الدين زيدان، وفرانشيسكو توتي، عندما بدأت ألعب في أوروبا كنت معجبا أيضا بكريستيانو رونالدو، وبما حققه في مسيرته بكرة القدم، لعبت مع توتي عامين في روما، كان شخصا جيدا للغاية".