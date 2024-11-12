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بسبب فريق إسرائيلي، نقل مباراة بشكتاش التركي في الدوري الأوروبي إلى المجر - أخبار كلمتك

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بسبب فريق إسرائيلي، نقل مباراة بشكتاش التركي في الدوري الأوروبي إلى المجر - أخبار كلمتك

بسبب فريق إسرائيلي، نقل مباراة بشكتاش التركي في الدوري الأوروبي إلى المجر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 12:00 مساءً - قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم - يويفا، نقل مباراة بشكتاش التركي المقبلة في الدوري الأوروبي من تركيا إلى المجر.

بشكتاش يواجه مكابي الصهيوني 

وكان من المقرر أن يواجه مكابي نظيره بشكتاش التركي في إسطنبول، لكن السلطات التركية قررت عدم استضافة المباراة، وفقا لبيان أصدره يويفا.

وتقرر أن يقام اللقاء يوم 28 نوفمبر في مدينة ديبريتشن الواقعة على بعد حوالي 235 كيلومترا شرق العاصمة المجرية بودابست، على أن تلعب من دون جمهور، بقرار من السلطات المجرية.

أزمة الجمهور الصهيوني في هولندا 

ووقعت يوم الخميس هجمات ضد جماهير مكابي بعد مواجهة أياكس أمستردام، وأسفرت الأحداث عن اعتقال 62 شخصا.

وأكدت الشرطة الهولندية أن جماهير الكيان الصهيوني قامت بأعمال شغب وتصرفات استفزازية، حيث أحرقوا العلم الفلسطيني بخلاف أفعال أخرى.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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