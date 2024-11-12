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روبن أموريم يكتب المشهد الأخير لمستقبل مهاجم اليونايتد - أخبار كلمتك

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روبن أموريم يكتب المشهد الأخير لمستقبل مهاجم اليونايتد - أخبار كلمتك

روبن أموريم يكتب المشهد الأخير لمستقبل مهاجم اليونايتد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 11:46 صباحاً - كشفت تقارير صحفية أن روبن أموريم، المدرب الجديد لمانشستر يونايتد، عجل باحتمالية رحيل أحد مهاجمي الشياطين الحمر خلال الموسم الحالي.

 

وسبق أن ارتبط المهاجم الهولندي جوشوا زيركزي بترك مانشستر يونايتد في يناير المقبل، أثناء فترة المدرب السابق إريك تين هاج.

ووفقا لشبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، طلب أموريم من إدارة مانشستر يونايتد التعاقد مع مهاجم جديد في الشتاء، ويعد هدفه الأبرز التوقيع مع لاعبه السابق فيكتور جيوكيريس من سبورتنج لشبونة.


وأشارت إلى أن رحيل زيركزي عن مانشستر يونايتد في يناير بات واردا للغاية، بسبب أرقامه الضعيفة مع الفريق.

وانضم زيركزي إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، قادما من بولونيا، نظير 42.5 مليون يورو تُدفع على 3 سنوات، لكه شارك أساسيا 4 مرات فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز، وكانت آخرها في الخسارة الثقيلة 3-0 أمام توتنهام في 29 سبتمبر الماضي.

وأوضحت أن زيركزي نفسه يسعى لإعادة اكتساب بريقه بالعودة إلى الدوري الإيطالي في الميركاتو الشتوي.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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