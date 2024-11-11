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الرياضة - 06:09 - نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يتوجه إلى أذربيجان للمشاركة في قمة المناخ «كوب 29 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:09 - نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يتوجه إلى أذربيجان للمشاركة في قمة المناخ «كوب 29 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:09 - نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يتوجه إلى أذربيجان للمشاركة في قمة المناخ «كوب 29 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 06:09 مساءً - غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مطار القاهرة الدولي، ترافقه، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مُتوجهًا إلى العاصمة الأذربيجانية «باكو».

ويشارك رئيس الوزراء نيابة عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في فعاليات الدورة الـ 29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، حيث سيشارك الدكتور مصطفى مدبولي في الشق رفيع المستوى للمؤتمر على مدار يومي 12 و13 نوفمبر الجاري.

ومن المُقرر أن يُلقي رئيس الوزراء كلمة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن البرنامج المُحدد للكلمات العامة التي سيُلقيها قادة العالم ورؤساء الحكومات الذين سيحضرون قمة المناخ «كوب29.

ووفقًا لجدول أعماله في القمة، سيُشارك رئيس الوزراء عددًا من قادة ورؤساء الحكومات في موائد مستديرة حول موضوعات مختلفة متعلقة بالعمل المناخي مثل التخفيف والتكيف وتمويل المناخ.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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