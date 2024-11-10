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الرياضة - 05:17 - الشرطة المصرية تسقط أكبر تشكيل عصابي دولي في تجارة «الآيس» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:17 - الشرطة المصرية تسقط أكبر تشكيل عصابي دولي في تجارة «الآيس» - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:17 - الشرطة المصرية تسقط أكبر تشكيل عصابي دولي في تجارة «الآيس» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 05:17 مساءً - تمكنت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من إلقاء القبض على أكبر تشكيل عصابي يتزعمه عنصر إجرامي دولي، وذلك قبل تهريب كميات كبيرة من مخدر الآيس بمحافظتي القاهرة والبحر الأحمر.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام تشكيل عصابي يتزعمه عنصر إجرامي دولي شديد الخطورة يحمل جنسية إحدى الدول.

ويُعد هذا العنصر من أكبر مهربي المواد المخدرة و خاصة مخدر الآيس «الشابو»، ويعاونه 4 أشخاص بينهم 3 يحملون جنسية إحدى الدول، بتهريب كميات كبيرة من مخدر الآيس «الشابو» ومحاولة ترويجها داخل البلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل وتمكنت قوات الأمن من ضبطهم بنطاق محافظتي القاهرة و البحر الأحمر، وعثر بحوزتهم 400 كيلو جرام لمخدر الآيس «الشابو» و عدد 5 سيارات، ومبالغ مالية، عملات محلية وأجنبية، و تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ مالي 200 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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