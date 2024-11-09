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أشرف حكيمي على رأس قائمة باريس سان جيرمان لمباراة أنجيه - أخبار كلمتك

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أشرف حكيمي على رأس قائمة باريس سان جيرمان لمباراة أنجيه - أخبار كلمتك

أشرف حكيمي على رأس قائمة باريس سان جيرمان لمباراة أنجيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 02:52 مساءً - أعلن الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، عن قائمة اللاعبين التي ستخوض مباراة أنجيه، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري الفرنسي.

قائمة باريس سان جيرمان لمباراة أنجيه

تواجد النجم المغربي أشرف حكيمي على رأس قائمة باريس سان جيرمان، حيث اختار إنريكي 21 لاعبا، وهم: 

دوناروما، حكيمي، ماركينيوس، رويز، ديمبلي، أسينسيو، دوي، فيتينيا، لي كانج، مواني، مايولو، نونو مينديس، باركولا، إيمري، بيرالدو، سكرينيار، سافونوف، زاجي، تيناس، وجواو نيفيز.

ويعتلي باريس سان جيرملن قمة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 26 نقطة من 8 انتصارات وتعادلين وسجل خال من الهزائم.

أما أنجيه يحتل المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط من فوزين متتاليين في الجولتين الأحيرتين و4 تعادلات مقابل 4 هزائم.

وتبقى هذه المباراة هي الأخيرة للفريقين قبل فترة التوقف الدولي للشهر الجاري.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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