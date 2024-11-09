أشرف حكيمي على رأس قائمة باريس سان جيرمان لمباراة أنجيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 02:52 مساءً - أعلن الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، عن قائمة اللاعبين التي ستخوض مباراة أنجيه، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري الفرنسي.

قائمة باريس سان جيرمان لمباراة أنجيه

تواجد النجم المغربي أشرف حكيمي على رأس قائمة باريس سان جيرمان، حيث اختار إنريكي 21 لاعبا، وهم:

دوناروما، حكيمي، ماركينيوس، رويز، ديمبلي، أسينسيو، دوي، فيتينيا، لي كانج، مواني، مايولو، نونو مينديس، باركولا، إيمري، بيرالدو، سكرينيار، سافونوف، زاجي، تيناس، وجواو نيفيز.

ويعتلي باريس سان جيرملن قمة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 26 نقطة من 8 انتصارات وتعادلين وسجل خال من الهزائم.

أما أنجيه يحتل المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط من فوزين متتاليين في الجولتين الأحيرتين و4 تعادلات مقابل 4 هزائم.

وتبقى هذه المباراة هي الأخيرة للفريقين قبل فترة التوقف الدولي للشهر الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.