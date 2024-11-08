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جلسة مرتقبة بين كولر والخطيب بحضور محمد رمضان لحسم هذا الملف - أخبار كلمتك

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جلسة مرتقبة بين كولر والخطيب بحضور محمد رمضان لحسم هذا الملف - أخبار كلمتك

جلسة مرتقبة بين كولر والخطيب بحضور محمد رمضان لحسم هذا الملف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 11:21 صباحاً - الأهلي، تشهد الساعات المقبلة جلسة جديدة مرتقبة بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومارسيل كولر المدير الفني للفريق فى حضور محمد رمضان المدير الرياضي من أجل مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالصفقات الشتوية المرتقبة للفريق لتدعيم صفوف الفريق.

 ويرغب كولر فى التعاقد مع مهاجم أجنبي وجناح وأيضا لاعب مدافع صريح.

في سياق آخر، قال مصدر داخل الأهلي إن طاهر محمد طاهر لاعب الفريق سيتواجد بنسبة كبيرة فى قائمة المنتخب الوطني المقبلة التى تستعد لخوض منافسات تصفيات أمم إفريقيا أمام كاب فيردي وبوتسوانا مشددا على أن قائمة المنتخب المقبلة ستشهد انضمام اللاعب لأول مرة منذ فترة طويلة غاب فيها عن تجمعات المنتخب.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام الاتحاد السكندري فى الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد تحقيق الفوز فى أول مباراتين أمام سيراميكا كليوباترا ونادي زد إف سي.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الاهلي امس على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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