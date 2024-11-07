بهدف مرموش، فرانكفورت يتخطى سلافا براج في الدوري الأوروبي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:50 مساءً - فاز فريق آينتراخت فرانكفورت علي سلافيا براج التشيكي، بنتيجة 1ـ0 في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي على ملعب "دويتشه بانك بارك".

وسجل عمر مرموش هدف التقدم لصالح فرانكفورت في الدقيقة 53 من ركلة حرة مباشرة.

وقاد عمر مرموش المحترف التشكيل الأساسي لفريق فرانكفورت أمام سلافيا براج قبل أن يغادر ملعب اللقاء في الدقيقة 69.

تشكيل فرانكفورت أمام سلافيا براج في الدوري الأوروبي

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وسلافيا براج

انطلقت مباراة فرانكفورت وسلافيا براج اليوم في الدوري الأوروبي في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة فرانكفورت وسلافيا براج

تذاع مباراة فرانكفورت وسلافيا براج اليوم في الدوري الأوروبي عبر قناة beIN Sports HD 2.

الدوري الأوروبي، فرانكفورت يتعادل سلبيا مع سلافيا براج في الشوط الأول من ركلة حرة، مرموش يسجل هدف التقدم لفرانكفورت أمام سلافيا براج (فيديو)

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