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الرياضة - 08:45 - سعر الدولار بداية تعاملات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:45 - سعر الدولار بداية تعاملات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:45 - سعر الدولار بداية تعاملات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 08:45 صباحاً - سعر الدولار اليوم.. سجل سعر الدولار صباح تعاملات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، حالة من الاستقرار الملحوظ داخل البنوك العاملة، ليسجل سعره داخل بنك مصر نحو 49.25 جنيه للبيع و49.15 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

وتقدم كلمتك لقرائها في التقرير التالي، سعر الدولار الآن في البنوك، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــا.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن في البنك المركزي خلال تعاملات اليوم الخميس7 نوفمبر 2024، نحو 49.30 جنيه للبيع، و49.17 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وسيطر الاستقرار على سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري صباح تعاملات اليوم، عند 49.25 جنيه للبيع، و49.15 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار الآن في بنك مصر

ووصل سعر الدولار في بنك مصر خلال التعاملات الصباحية إلى 49.25 جنيه للبيع و49.15 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وهيمن الاستقرار على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB، عند 48.27 جنيه للبيع و48.17 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية

وحافظ سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الخميس7نوفمبر 2024 على استقراره، عند 48.28 جنيه للبيع، و48.18 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي خلال التعاملات الصباحية نحو 48.25 جنيه للبيع، و48.15 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وأما عن سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي فستقر عند 48.30 جنيه للبيع و48.21 جنيه للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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