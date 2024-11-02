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بعد إصابتهما في مباراة البنك الأهلي، إجراء أشعة لـ زيزو وناصر ماهر - أخبار كلمتك

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بعد إصابتهما في مباراة البنك الأهلي، إجراء أشعة لـ زيزو وناصر ماهر - أخبار كلمتك

بعد إصابتهما في مباراة البنك الأهلي، إجراء أشعة لـ زيزو وناصر ماهر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 11:15 صباحاً - يخضع الثنائي أحمد مصطفى زيزو وناصر ماهر لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم السبت لأشعة من أجل الاطمئنان على إصابتهما التي تعرضا لها في لقاء البنك الأهلي  أمس.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدا الأحد، استعدادًا للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات، اليوم  السبت، بعد الفوز على البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما بالامس  في مسابقة الدوري الممتاز.

وحقق  فريق الزمالك فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت  باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره سموحة يوم الجمعة المقبل في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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