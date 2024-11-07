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الزمالك يعلن فسخ عقد سامسون بالتراضي - أخبار كلمتك

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الزمالك يعلن فسخ عقد سامسون بالتراضي - أخبار كلمتك

الزمالك يعلن فسخ عقد سامسون بالتراضي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:37 صباحاً - توصل مجلس إدارة نادي الزمالك لاتفاق مع البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بشأن فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء بالتراضي.


ونجح حسين السيد وعمرو أدهم عضوي مجلس إدارة النادي الأبيض في التوصل لاتفاق مع سامسون أكينيولا بشأن فسخ تعاقده بالتراضي والتوصل إلى اتفاق بشأن مستحقاته لدى النادي.


ووجه مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب الشكر للاعب على الفترة التي قضاها مع القلعة البيضاء وتمنى له التوفيق في خطوته المقبلة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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