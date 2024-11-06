الرياضة - 09:21 - عاجل.. كامالا هاريس تعترف بالهزيمة خلال اتصال هاتفي مع دونالد ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:21 مساءً - قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، مساء الأربعاء، إن كامالا هاريس اتصلت بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتهنئته على الفوز بالانتخابات الرئاسية.

ونقلت الصحيفة، عن مساعد هاريس قوله إن الأخيرة اتصلت بترامب، الأربعاء، لتهنئته على فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أن نائبة الرئيس «ناقشت أيضا أهمية الانتقال السلمي للسلطة، وأن يكون ترامب رئيسا لجميع الأمريكيين».

كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول قوله إن هاريس اتصلت بـ«ترامب» للإقرار بالهزيمة في الانتخابات.

وستلقي هاريس، خطاب اعترافها بالهزيمة أمام أنصارها، في وقت لاحق، من يوم الأربعاء، في واشنطن بجامعة هوارد، جامعتها الأم.

وقال مصدران لرويترز إن نائبة الرئيس الأمريكي ستلقي كلمة في الساعة 23:00 بتوقيت جرينتش الأربعاء.