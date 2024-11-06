السولية يدخل حسابات جهاز الأهلي لمباراة زد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:21 مساءً - دخل عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حسابات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر لمباراة زد إف سي المقرر لها في ثاني جولات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان السولية تعافي من الإصابة التي لحقت به على مستوى الركبة ليشارك في مران القلعة الحمراء الذي أقيم مساء أمس على ملعب مختار التتش بمقر الناد بالجزيرة.

ويعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع لاعبي الفريق اليوم قبل المران الختامي استعدادًا لمواجهة زد الخميس القادم.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء ضمن استعدادات المارد الأحمر لملاقاة فريق زد إف سي في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

واستقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على الانتظام في معسكر مغلق عقب ختام مران اليوم، ضمن خطة إعداد الأهلي لمباراة زد المرتقبة.

وكان النادي الأهلي افتتح مشواره في منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2024-2025 ‏بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام.‏

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد إف سي

ويواجه فريق الأهلي نظيره زد إف سي فى الثامنة مساء الخميس بستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وزد إف سي

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وزد إف سي في الجولة الثانية للدوري المصري.

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