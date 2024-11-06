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زوجة لاعب ريال مدريد تهاجم أنشيلوتي بعد ثلاثية ميلان - أخبار كلمتك

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زوجة لاعب ريال مدريد تهاجم أنشيلوتي بعد ثلاثية ميلان - أخبار كلمتك

زوجة لاعب ريال مدريد تهاجم أنشيلوتي بعد ثلاثية ميلان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:05 صباحاً - هاجمت مينا بونينو زوجة الأوروجواياني فيدي فالفيردي، لاعب خط وسط ريال مدريد،  المدير الفني للفريق كارلو أنشيلوتي، بعد الخسارة ضد ميلان 3-1، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات مرحلة الدوري، بدوري أبطال أوروبا، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو".

زوجة لاعب ريال مدريد تفتح النار علي أنشيلوتي

ونشرت مينا بونينو تغريدة حادة قالت فيها: "لو قلت ما أفكر فيه سيزجون بي في السجن"، وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.
 

وأضافت: "متى سيفهمون مرة واحدة وإلى الأبد أنه ليس جناحًا؟".

وسجل لميلان مالك ثياو، ألفارو موراتا، وتيجاني رينديرز في الدقائق (12، 39، و73).

بينما سجل هدف ريال مدريد الوحيد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 23 من ركلة جزاء.

 

وكان أنشيلوتي قرر استبدال فالفيردي بين الشوطين، حيث كانت النتيجة 2-1 لصالح ميلان، وأشرك كامافينجا بدلًا منه.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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