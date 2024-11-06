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"رونالدو الجديد" أشعلها، ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الرابعة - أخبار كلمتك

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"رونالدو الجديد" أشعلها، ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الرابعة - أخبار كلمتك

"رونالدو الجديد" أشعلها، ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الرابعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 07:24 صباحاً - أشعل  السويدي فيكتور جيوكريس، نجم سبورتنج لشبونة البرتغالي، سباق هدافي دوري أبطال أوروبا بعدما سجل هاتريك في انتصار فريقه على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-1 مساء الثلاثاء في الجولة الرابعة.

وأحرز جيوكريس هاتريك بعدما سجل هدف التقدم في الدقيقة 38 من عمر المباراة التي أقيمت في البرتغال.

كما سجل الهدفين الثالث والرابع لفريقه من ضربتي جزاء في الدقيقتين 49 و80.

 ورفع اللاعب السويدي رصيده إلى 5 أهداف في البطولة القارية ليتساوى مع الإنجليزي هاري كين نجم بايرن ميونخ الألماني ومتصدر ترتيب الهدافين.

ويلقب المتابعون اللاعب السويدي بأنه "كريستيانو رونالدو" الجديد خاصة أن الأخير بدأ رحلة التألق بقميص سبورتنغ لشبونة أيضًا قبل الرحيل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2003.

وواصل البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني هز الشباك بعدما سجل في مرمى ميلان الإيطالي خلال المباراة التي خسرها الريال بنتيجة 1-3 على ملعبه.

ووصل فينيسيوس إلى هدفه الرابع في دوري الأبطال هذا الموسم ليقتحم بقوة سباق هدافي دوري الأبطال.

وفيما يلي ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا:

هاري كين (بايرن ميونخ الألماني) – 5 أهداف

فيكتور جيوكريس (سبورتنج لشبونة البرتغالي) – 5 أهداف

رافينيا (برشلونة الإسباني) – 4 أهداف

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني) – 4 أهداف

جوناثان دافيد (ليل الفرنسي) – 4 أهداف

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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