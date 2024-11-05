الرياضة - 12:01 - ارتفاع سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر.. وعيار 21 يسجل 3820 جنيها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:01 مساءً - ارتفع سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة بـ مصر، حيث زاد بقيمة 5 جنيهات في الجرام، وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 3274.25 جنيه للبيع، 3257.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر، سجل نحو 4365.75 جنيه للبيع، 4342.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 اليوم في مصر، سجل نحو 4002 للبيع، 3981 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر، سجل نحو 3820 جنيها للبيع، 3800 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر، سجل نحو 3274.25 جنيه للبيع، 3257.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر، سجل نحو 2546.75 جنيه للبيع، 2533.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر، سجل نحو 2182.75 جنيه للبيع، 2171.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 اليوم في مصر، سجل نحو 1637.25 جنيه للبيع، 1628.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، سجل نحو 30560 جنيها للبيع، 30400 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب اليوم في مصر، سجل نحو 2743.32 دولار للبيع، 2743.05 دولار للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب بدون مصنعية

- سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4365 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3820 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3274 جنيه للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

- سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بقيمة 30560 جنيه.

- سعر الذهب عالميا اليوم، وسجل 2743 دولار للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.