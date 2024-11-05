الرياضة - 12:09 - عيار 21 الأن؟.. تطور جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:09 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 نحو 3820 جنيها للبيع، و3800 جنيها للشراء بينما وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 4365.75 جنيها للبيع و4342.75 جنيها للشراء.

سعر الذهب في مصر

وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص سعر الذهب في مصر وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4365.75 جنيه 4342.75 جنيه عيار 22 4002 جنيها 3981 جنيه عيار 21 3820 جنيها 3800 جنيها عيار 18 3274.25 جنيه 3257.25 جنيه عيار 14 2546.75 جنيه 2533.25 جنيه عيار 12 2182.75 جنيه 2171.5 جنيه عيار 9 1637.25 جنيه 1628.5 جنيه

سعر الذهب خلال التعاملات الصباحية

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في تعاملات اليوم نحو 4365.75 للبيع، 4342.75 للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بينما سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء نحو 4002 للبيع، 3981 للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات الصباحية اليوم إلى3820 للبيع، 3800 للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 في بدابة التعاملات 3274.25 للبيع3257.25 للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء نحو 2546.75 للبيع، 2533.25 للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 بداية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى 2182.75 للبيع، 2171.5 للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 خلال التعاملات الصباحية نحو1637.25 للبيع، 1628.5 للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء نحو 30560 للبيع، 30400 للشراء، ويبلغ وزنه ثماني جرامات من عيار 21 الأكثر تداولا في مصر.

«آخر تحديث».. سعر الذهب والدولار اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024

سعر الذهب في الأردن اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024

تراجع سعر الذهب في الجزائر اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024