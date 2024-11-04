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لاتسيو يفوز على كالياري 2-1 في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

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لاتسيو يفوز على كالياري 2-1 في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

لاتسيو يفوز على كالياري 2-1 في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 11:59 مساءً - فاز فريق لاتسيو أمام منافسه كالياري بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي.

وافتتح فريق لاتسيو أهداف المباراة مبكرًا بعدما سجل بولاي ديا الهدف الأول بالدقيقة 2، وعند حلول الدقيقة 41 استطاع زيتو لوفومبو إدراك التعادل لفريق كالياري.

وفي الشوط الثاني تمكن ماتيا زاكاني من تسجيل ثاني أهداف فريق لاتسيو عند حلول الدقيقة 76 من ركلة جزاء.     

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تشكيل لاتسيو أمام كالياري 

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ترتيب لاتسيو وكالياري في الدوري الإيطالي

وبتلك النتيجة يتقدم لاتسيو إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة، فيما يهبط فريق كالياري إلى المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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