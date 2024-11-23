الرياضة - 05:08 - لجلسة 7 ديسمبر.. تأجيل محاكمة الشاب المصفوع من الفنان عمرو دياب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 05:08 مساءً - أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، أولى جلسات مُحاكمة «سعد أسامة» الشاب المصفوع من الفنان عمرو دياب، في إحدى الحفلات بالقاهرة، لجلسة 7 ديسمبر المقبل، حيث يواجه الشاب تهمة الاعتداء على الفنان عمرو دياب.

وفي وقت سابق، أحالت نيابة القاهرة الجديدة، الشاب الذي صفعه الفنان عمرو دياب، في إحدى الحفلات، إلى محكمة الجنح بتهمة الاعتداء على الفنان عمرو دياب، داخل حفلة بإحدى فنادق القاهرة.

يذكر أن النيابة، أحالت الفنان عمرو دياب، لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفلة داخل إحدى الفنادق.

وقال عمرو دياب، في أقواله أمام النيابة: إنه «في يوم 7 يونيو الماضي، كنت أقوم بإحياء حفل زفاف في أحد الفنادق بالتجمع وفوجئت بأحد الأشخاص يجذبني بقوة من ملابسي ويطلب مني التصوير معي ويتعدى علي فقمت بضربه ولم أعرف مكان الضربة تحديدًا».

وأشار عمرو دياب، إلى أن الشاب كان يقوم باستفزازه أمام الحاضرين بحفل الزفاف موضحًا أن الضربة كانت بسيطة.

وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق، إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات.

وأكد الشاب، في التحقيقات أنه وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه ونهره أمام الحضور.