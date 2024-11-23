الرياضة - 05:08 - حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور.. هل يتم تطبيقه هذا الشهر؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 05:08 مساءً - زيادة الأجور .. تداولت بعض صفحات السوشيال ميديا أنباءً تفيد بـ زيادة الحد الأدنى للاجور 2025.

حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور 2025

ويستعرض كلمتك لزواره ومتابعيه كل ما يخص حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور 2025، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنــــا.

حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور 2025

وفي هذا السياق، لم تعلن وزارة المالية المصرية، حتي هذا الوقت عن أي تفاصيل متعلقة بـ زيادة الحد الأدني للأجور 2025، وأعلن مجلس الوزراء، في وقت سابق، وجود مجموعة من القرارات التي تخص زيادة المرتبات والمعاشات خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تأتي الزيادة في الربع الأول من العام المقبل 2025، أو في موعدها المُقرر كما نص عليه القانون في شهر يوليو من كل عام.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

أما بالنسبة لـ موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، فقد حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، على أن تبدأ عملية الصرف اعتبارًا من غدا الأحد 24 نوفمبر الجاري، وتستمر لمدة 5 أيام متتالية، أي تنتهي في 29 من ذات الشهر، وذلك للمواطنين العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، فيما تُصرف متأخرات نوفمبر أيام: 7-8-9-10، من شهر ديسمبر.

أماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

- فروع البنوك المختلفة.

- ماكينات الصرف الآلي ATM.

- البريد المصري.

الحد الأدنى للأجور 2025

-يحصل موظفي الدرجة الممتازة: 12200 جنيهًا.

-يحصل موظفي الدرجة العالية: 10200 جنيهًا.

-يحصل موظفي درجة المدير العام: 9200 جنيهًا.

-يحصل موظفى الدرجة الأولى: 8200 جنيهًا.

-يحصل موظفى الدرجة الثانية: 8000 جنيهًا.

-يحصل موظفى الدرجة الثالثة: 7500 جنيهًا.

-يحصل موظفى الدرجة الرابعة: 7000 جنيهًا.

-يحصل موظفى الدرجة الخامسة: 6500 جنيهًا.

-يحصل موظفى الدرجة السادسة: 6000 جنيهًا.