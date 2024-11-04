بعد العروض المغرية من عمالقة أوروبا، فرانكفورت يتخذ قرارا جديدا بشأن عمر مرموش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 06:29 مساءً - كشف تقرير صحفي ألماني، اليوم الإثنين، عن خطة نادي آينتراخت فرانكفورت، للتصدي لمحاولات عمالقة أوروبا، لضم النجم المصري الدولي عمر مرموش.

وجذب عمر مرموش أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى مؤخرا، بعد تألقه بشدة في البوندسليجا وتسجيل 10 أهداف في أول 9 مباريات بالموسم الجاري.

خطة فرانكفورت لتأمين عمر مرموش

وكان مرموش مطلوبًا لصفوف نوتنجهام فورست، مطلع الموسم الجاري، لكن ناديه تمسك ببقائه، حيث يرتبط بعقد حتى صيف 2027.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن فرانكفورت يعمل على تمديد عقد مرموش لعام أو اثنين إضافيين، مع زيادة راتبه السنوي من 2.5 إلى 3.5 مليون يورو.

ومع ذلك، أضافت الصحيفة أن الأمر لن يكون سهلًا، خاصة أن أندية إنجليزية قوية تسعى لضم مرموش مثل ليفربول، مانشستر يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن النجم المصري يحظى باهتمام كبير من جانب نادي بايرن ميونخ.

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