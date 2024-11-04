الإنتاج الحربي يتعادل مع إيسترن كومباني 1-1 بدوري القسم الثاني ب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:21 مساءً - دوري القسم الثاني ب، تعادل فريق الإنتاج الحربي مع نظيره إيسترن كومباني 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة في إطار منافسات مسابقة دوري القسم الثاني "ب”.
وكانت أقيمت 4 مباريات ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة يوم الخميس الماضي.
نتائج مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة بدوري القسم الثاني "ب"
بنها ضد اليو ايجيبت 2-1
مصر للتأمين ضد اتحاد الشرطة 1-0
جمهورية شبين ضد دياموند 1-0
النجوم ضد تيم اف سي 0-0
الإنتاج الحربي ضد إيسترن كومباني 1-1
البلاستيك ( باي)
نتائج مباريات الجولة الأولي لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"
المجموعة الثالثة
6 أكتوبر ضد المستقبل سبورت 1ـ1
بورفؤاد ضد النصر 1ـ2
العبور ضد المريخ 3ـ1
الشمس ضد نجمة سيناء 2ـ0
جنوب سيناء ضد الشرقية 1-1
المجموعة الرابعة
تيم إف سي ضد دياموند 1ـ1
جمهورية شبين ضد الإنتاج الحربي 1ـ1
بنها ضد إيسترن كومباني 0 ـ 0
الو ايجيبت ضد اتحاد الشرطة 0 ـ 0
مصر للتأمين ضد البلاستيك 1ـ 1
النجوم ( باي )
نتائج مباريات الجولة الثانية لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"
المجموعة الثالثة
6 أكتوبر ضد النصر 0ـ2
بورفؤاد ضد المريخ 0ـ0
العبور ضد الشرقية 0ـ0
جنوب سيناء ضد نجمة سيناء 1ـ2
الشمس ضد مستقبل وطن 1-0
المجموعة الرابعة
مصر للتأمين ضد الإنتاج الحربي 1ـ3
بنها ضد اتحاد الشرطة 1ـ3
النجوم ضد إيسترن كومباني 2ـ3
جمهورية شبين (باي)
الو ايجيبت ضد دياموند 0-1
تيم إف سي ضد البلاستيك 1-0
نتائج مباريات الجولة الثالثة لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"
المجموعة الثالثة
مستقبل وطن ضد النصر 0-0
بورفؤاد ضد الشرقية 3-2
العبور ضد نجمة سيناء 2-1
الشمس ضد جنوب سيناء 0-0
6 أكتوبر ضد المريخ 1-1
المجموعة الرابعة
بنها ضد دياموند 2-1
النجوم ضد اتحاد الشرطة 3-1
جمهورية شبين ضد إيسترن كومباني 0-0
الو ايجيبت تيم إف سي 1-2
الانتاج الحربي ضد البلاستيك 2-2
مصر للتأمين ( باي )
نتائج مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الـ 4 بدوري القسم الثاني "ب"
المجموعة الرابعة
بنها ضد تيم أف سي 1-2
النجوم ضد دياموند 2-0
جمهورية شبين ضد اتحاد الشرطة 1-1
الو ايجيبت ضد البلاستيك 1-1
الإنتاج الحربي ( باي )
مصر للتأمين ضد إيسترن كومباني 1-1
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