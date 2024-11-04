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الإنتاج الحربي يتعادل مع إيسترن كومباني 1-1 بدوري القسم الثاني ب - أخبار كلمتك

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الإنتاج الحربي يتعادل مع إيسترن كومباني 1-1 بدوري القسم الثاني ب - أخبار كلمتك

الإنتاج الحربي يتعادل مع إيسترن كومباني 1-1 بدوري القسم الثاني ب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:21 مساءً - دوري القسم الثاني ب، تعادل فريق الإنتاج الحربي مع نظيره إيسترن كومباني 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة في إطار منافسات مسابقة دوري القسم الثاني "ب”. 

وكانت أقيمت 4 مباريات ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة يوم الخميس الماضي. 

نتائج مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة بدوري القسم الثاني "ب"

بنها ضد اليو ايجيبت 2-1   

مصر للتأمين ضد  اتحاد الشرطة 1-0  

جمهورية شبين ضد دياموند 1-0  

النجوم ضد تيم اف سي 0-0  

الإنتاج الحربي ضد إيسترن كومباني 1-1

البلاستيك ( باي)

نتائج مباريات الجولة الأولي لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الثالثة 

6 أكتوبر ضد المستقبل سبورت 1ـ1

بورفؤاد ضد النصر 1ـ2 

العبور ضد المريخ  3ـ1 

الشمس ضد نجمة سيناء  2ـ0

جنوب سيناء ضد الشرقية 1-1 

المجموعة الرابعة 

تيم إف سي ضد دياموند  1ـ1 

جمهورية شبين ضد الإنتاج الحربي  1ـ1 

بنها ضد إيسترن كومباني  0 ـ 0 

الو ايجيبت ضد اتحاد الشرطة  0 ـ 0

مصر للتأمين ضد البلاستيك 1ـ 1

النجوم ( باي )

نتائج مباريات الجولة الثانية لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الثالثة 

6 أكتوبر ضد النصر 0ـ2 

بورفؤاد ضد المريخ 0ـ0

العبور ضد الشرقية 0ـ0

جنوب سيناء ضد نجمة سيناء 1ـ2

الشمس ضد مستقبل وطن 1-0  

المجموعة الرابعة 

مصر للتأمين ضد الإنتاج الحربي  1ـ3

بنها ضد اتحاد الشرطة 1ـ3

النجوم ضد إيسترن كومباني 2ـ3

جمهورية شبين (باي) 

 الو ايجيبت ضد دياموند 0-1 

 تيم إف سي ضد البلاستيك 1-0   

 نتائج مباريات الجولة الثالثة لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الثالثة 

مستقبل وطن ضد النصر 0-0  

بورفؤاد ضد الشرقية  3-2 

العبور ضد نجمة سيناء 2-1 

الشمس ضد جنوب سيناء 0-0

6 أكتوبر ضد المريخ  1-1

المجموعة الرابعة 

بنها ضد دياموند  2-1 

النجوم ضد  اتحاد الشرطة 3-1 

جمهورية شبين ضد إيسترن كومباني 0-0

 الو ايجيبت تيم إف سي 1-2 

الانتاج الحربي ضد البلاستيك 2-2

مصر للتأمين ( باي )

نتائج مباريات الجولة الرابعة للمجموعة  الـ 4 بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الرابعة 

بنها ضد تيم أف سي  1-2 

النجوم ضد  دياموند 2-0 

جمهورية شبين ضد اتحاد الشرطة 1-1

 الو ايجيبت ضد البلاستيك 1-1 

الإنتاج الحربي ( باي ) 

مصر للتأمين ضد إيسترن كومباني 1-1 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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