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لجنة الحكام تجتمع مع محمد عادل لمناقشة أحداث مباراة الزمالك والتسريب الصوتي - أخبار كلمتك

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لجنة الحكام تجتمع مع محمد عادل لمناقشة أحداث مباراة الزمالك والتسريب الصوتي - أخبار كلمتك

لجنة الحكام تجتمع مع محمد عادل لمناقشة أحداث مباراة الزمالك والتسريب الصوتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:09 صباحاً - تجتمع لجنة الحكام، اليوم مع الحكم محمد عادل، لمناقشة أخطاء مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالاسبوع الاول من مسابقة الدوري.

وأكد مصدر داخل داخل الحكام أن جلسة اليوم للاستماع إلى تحليل محمد عادل في أخطاء المباراة خاصة مع ركلة جزاء الزمالك الأخيرة والتي أجمعت اللجنة بأنه قرار خاطئ.

كما سيتم الحديث عما دار في غرفة الفار مع الحكم محمد سلامة حول عدم أحقية نادي الزمالك في ركلة الجزاء الاخيرة.

فيما أكد أيمن دجيش، عضو لجنة الحكام السابق، أن الحكم محمد عادل لم يكن مؤهلًا لإدارة مباراة الزمالك والبنك الأهلي التي أقيمت في الأسبوع الأول للدوري بسبب الأحداث التي مر بها قبل المباراة.

 

وأشار دجيش في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي أحمد علي الذي يذاع على قناة الزمالك إلى أن الحكم تم استبعاده من القائمة الدولية وحدثت خلافات بينهم وبين إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة وهو ما تسبب في توتر الحكم واتخاذ العديد من القرارات الخاطئة التي حدثت في المباراة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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