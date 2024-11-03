قرار تربوي من حسام حسن يبعد لاعب الزمالك عن معسكر منتخب مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 10:49 مساءً - منتخب مصر، كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن فرص لاعب وسط الزمالك نبيل عماد دونجا، باتت شبه معدومة في الانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل، المقرر انطلاقه أوائل الأسبوع المقبل، استعدادا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا في الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب العام المقبل.

قرار تربوي يبعد دونجا من معسكر منتخب مصر

وبحسب المصدر، فإن هناك قرارا تربويا تم التوافق عليه داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن، باستبعاد أي لاعب من صفوف الفراعنة، يصدر عنه أي سلوك غير رياضي، يسيئ لكرة القدم المصرية، سواء ارتكب هذا السلوك مع ناديه أو أثناء تمثيل المنتخب الوطني.

نبيل عماد دونجا، كلمتك

أزمة ثلاثي الزمالك في الإمارات

جدير بالذكر، أن نبيل عماد دونجا كان أحد ثلاثي فريق الزمالك، الذين تورطوا في الاعتداء على فرد أمن بملعب محمد بن زايد بالإمارات، خلال مباريات فريقه في بطولة السوبر المحلي، وهي الأزمة التي شغلت الرأي العام في مصر، بعد صدور حكم بالحبس ضد ثلاثي الزمالك من محكمة أبو ظبي، قبل أن يقرر محمد بن زايد رئيس دولة الامارات إصدار مرسوم بالعفو عنهم للحفاظ على العلاقة التاريخية بين مصر والإمارات.

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر

وينطلق معسكر منتخب مصر الوطني أحد يومي 9 أو 10 نوفمبر المقبلين، عقب انتهاء مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، خاصة أن الأجندة الدولية للفيفا ستنطلق يوم 11 نوفمبر.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويلتقي منتخب الفراعنة في المواجهة الأولى منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي.

أما المباراة الثانية فتجمع الفراعنة بمنتخب بتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي.

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