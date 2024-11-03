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بمشاركة مصطفى محمد، نانت يتعادل مع مارسيليا 1-1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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بمشاركة مصطفى محمد، نانت يتعادل مع مارسيليا 1-1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

بمشاركة مصطفى محمد، نانت يتعادل مع مارسيليا 1-1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 10:49 مساءً - تعادل فريق نانت مع نظيره مارسيليا بنتيجة 1-1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب لا بوجوار ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

افتتح مارسيليا التسجيل عن طريق نيال موباي في الدقيقة 23، فيما تعادل نانت عن طريق تينو كاديويري في الدقيقة 38.

تشكيل نانت أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي 

وشهد تشكيل نانت تواجد مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني أساسيا، وجاء التشكيل كاملا كالتالي:

في حراسة المرمى: ألبان لافون.

في خط الدفاع: نيكولاس كوزا، نيكولاس بالويس، جان شارل كاسيتليتو، ماركوس كوكو.

في خط الوسط: دوجلاس جوميز، بيدرو شيريفيلا، موسيس سيمون، تينو كاديوير، سوربا توماس.

في خط الهجوم: مصطفى محمد.

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مصطفى محمد يشارك أساسيا أمام ستراسبورج

وكان النجم المصري مصطفى محمد قاد تشكيل نانت في المباراة الماضية ضد ستراسبورج من بداية اللقاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري الفرنسي موسم 2024- 2025 والتي انتهت بخسارة فريقه.

 

وتواجد مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، في تشكيل فريقه الأساسي لثاني مرة على التوالي في بطولة الدوري الفرنسي.

 

مباراة نانت ضد ستراسبورج، كلمتك
مباراة نانت ضد ستراسبورج، كلمتك

 

تشكيل نانت أمام ستراسبورج

 وبدأ فريق نانت الفرنسي مباراته أمام سترايبورج بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لافونت.

خط الدفاع: كوكو- كاستيليتو- زيزي- كوزا.

وسط الميدان: جبامين- دوجلاس أجوستو- توماس.

الهجوم: كادويري- أبلين- مصطفى محمد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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