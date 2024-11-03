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الرياضة - 07:50 - ترامب: هناك تلاعبا في استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات.. وتراجعي بولاية آيوا «مزيف» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:50 - ترامب: هناك تلاعبا في استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات.. وتراجعي بولاية آيوا «مزيف» - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:50 - ترامب: هناك تلاعبا في استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات.. وتراجعي بولاية آيوا «مزيف» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 07:50 مساءً - أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد، أن هناك تلاعبا في استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، واصفا استطلاع الرأي الذي أظهر تراجعه في ولاية آيوا بـ «المزيف»، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

ومن وجهة نظره قال ترامب، إن الولايات المتحدة تتعرض لعمليات احتيال، مضيفا أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية يجب أن تكون حاسمة.

وهاجم ترامب، الحزب الديمقراطي قائلا: «لقد ترشحت ضد منظومة فاسدة»، مؤكدا أنه مع ذلك سيفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

مرشحو الانتخابات الأمريكية 2024

- كامالا هاريس، مرشّحة الحزب الديمقراطي.

- دونالد ترامب، مرشّح الحزب الجمهوري.

دونالد ترامب

- التحق بمدرسة وارتون للمحاسبة في جامعة بنسلفانيا.

- بدأ مسيرة إدارة الأعمال في شركة والده المتخصصة في العقارات وأظهر تميزا في مجال الأعمال تحت رعاية والده فرد ترامب.

- شيدت شركته ناطحات السحاب، وأول ناطحة سحاب أسماها «برج ترامب» قبل أن يبدأ بتشييد أبراج أخرى غزت مدينة نيويورك وتحمل كلها اسمه.

- قدم لمدة 12 عاما برنامج تلفزيون الواقع «ذي أبرنتيس».

- كاد أن يشهر إفلاسه خلال أزمة العقارات في 1990 نتيجة ارتفاع قيمة ديونه التي بلغت مليارات الدولارات، لكنه استطاع التغلب على هذه المصاعب.

- ورغم أن العديد من شركاته أفلست، فإن دونالد ترامب كثيرا ما يتباهى بثروته التي يضخمها أحيانا، ويقول إنها تناهز 10 مليارات دولار، وهناك العديد من التقارير تشكك في ذلك.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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