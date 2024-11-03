الرياضة - 01:29 - خطوات التقديم على الوظائف العسكرية في وزارة الدفاع السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 01:29 مساءً - يبحث الكثير من الأشخاص عن الوظائف العسكرية المقدمة من وزارة الدفاع السعودية، وذلك في ظل ما أعلنته وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية.

ونستعرض خلال السطور التالية كل ما يخص الوظائف العسكرية في وزارة الدفاع السعودية 1446 هـ.

الوظائف العسكرية في وزارة الدفاع السعودية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب التقديم على وظائف جديدة لحاملي شهادتي الدبلوم والبكالوريوس من الرجال والسيدات السعوديين، ويبحث الراغبون في التقدم عن تفاصيل الشروط والتخصصات المطلوبة للقبول في وظائف وزارة الدفاع.

شروط القبول بوظائف وزارة الدفاع 1446

وأما عن شروط القبول في وظائف وزارة الدفاع 1446ه، فقد حددت وزارة الدفاع عدة شروط يجب أن يستوفيها المتقدمون للتسجيل في الوظائف المتاحة، وجاءت هذه الشروط، كالآتي:

أولا: شروط القبول للرجال

1) ألا يقل الطول عن 160 سم.

2) ألا يقل عن 18 عامًا.

3) ألا يكون موظفًا في جهة حكومية.

4) أن يحمل هو ووالداه الجنسية السعودية.

5) ألا يكون متزوج من أجنبية.

6) أن يكون حاصل على شهادة دبلوم كحد أدنى.

7) أن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون قد ارتكب جرائم مخلة بالشرف.

8) اجتياز المقابلات الشخصية.

ثانيا: شروط القبول للنساء

1) ألا يقل عن 21 عامًا.

2) ألا يقل الطول عن 155 سم.

3) أن تكون سعودية، وألا تكون متزوجة من رجل غير سعودي.

4) أن تمتلك شهادة تعليمية مناسبة للوظيفة المطلوبة.

5) أن تمتلك هوية وطنية مستقلة.

6) أن تتمتع بسمعة طيبة وحسن السير والسلوك.

خطوات التقديم على وظائف وزارة الدفاع 1446

ويمكن للراغبين في التقديم على وظائف وزارة الدفاع السعودية 1446، عبر اتباع الخطوات التالية:

1) الدخول إلى منصة التجنيد الموحد.

2) الانتقال إلى منصة قيادة الاستقطاب العسكري المشترك.

3) التوجه إلى قسم فترة قبول التجنيد الموحد 1446 للرجال والنساء.

4) قراءة تفاصيل الوظائف المتاحة والتخصصات المطلوبة.

5) النقر على زر التقديم.

6) الاطلاع على شروط ومتطلبات الوظيفة بدقة.

7) إدخال البيانات المطلوبة ورفع المستندات اللازمة.

8) التحقق من صحة المعلومات المدخلة وتأكيد الطلب.