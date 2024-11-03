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الرياضة - 01:13 - الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار في مصر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:13 - الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار في مصر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:13 - الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار في مصر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 01:13 مساءً - سقوط الأمطار اليوم.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة سقوط الأمطار في مصر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، لافتة إلى إن المحافظات الساحلية هي الأكثر تأثرًا بالأمطار، وتقل كمية الأمطار كلما اتجهنا إلى المحافظات الداخلية.

الطقس في مصر

وكشفت الهيئة عن حالة الطقس في مصر، لافتة إلى سيطرة الأجواء الخريفية الباردة على كافة الأنحاء طوال الأيام القادمة، خاصة بعد دخولنا النصف الثاني من فصل الخريف.

سقوط أمطار

ويمتاز النصف الثاني من فصل الخريف، بانخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة، مما يجعل حالة الطقس في معدلها الطبيعي في هذا الوقت من العام.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد حالة الطقس اليوم، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

حالة الطقس

خريطة سقوط الأمطار في مصر

وكشفت الهيئة في بيان لها عن أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد 3 نوفمبر، وجاءت كالآتي:

أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا: على محافظة مطروح على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة: على مناطق من جنوب الوجه البحري وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

أمطار رعدية

نصائح الأرصاد للمواطنين أثناء سقوط الأمطار

- عدم الخروج من المنزل أثناء هطول الأمطار إلا للضرورة القصوى.

- يجب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في حالة الخروج من المنزل مع اتخاذ شمسية للاحتماء بها وقت سقوط الأمطار في الشارع.

- الابتعاد عن لمس أعمدة الإنارة أو الاقتراب منها منعًا لوقوع حوادث الصعق.

- الابتعاد عن أسلاك الكهرباء المكشوفة، أو الواقعة على الأرض.

- القيادة بهدوء على الطرق أثناء سقوط الأمطار لعدم حدوث انزلاق، وترك مسافات آمنة بين السيارات.

- التأكد من غلق الباب والمنافذ جيدًا لعدم دخول مياه الأمطار إلى المنزل.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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