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ميكالي يحفز ويحذر لاعبي منتخب الشباب قبل تصفيات أمم إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

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ميكالي يحفز ويحذر لاعبي منتخب الشباب قبل تصفيات أمم إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

ميكالي يحفز ويحذر لاعبي منتخب الشباب قبل تصفيات أمم إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 07:36 صباحاً - منتخب الشباب، حرص البرازيلى ميكالى المدير الفني لـمنتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم على تحفيز اللاعبين وتحذيرهم فى الوقت نفسه وذلك فى ثالث أيام المعسكر المفتوح الذى يؤدي فيه المنتخب تدريباته بملعب مشروع الهدف بمدينة أكتوبر فى إطار تحضيراته المشاركة فى دورة شمال أفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية القادمة للشباب.

وشهد التدريب وليد العطار المدير التنفيذى فى إطار توجيهات مجلس الإدارة برئاسة جمال علام رئيس مجلس الإدارة لتهيئة الاجواء الإيجابية للمنتخب قبل أيام من انطلاق التصفيات الإفريقية.

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ميكالي يحفز لاعبي منتخب الشباب

وحفز ميكالى اللاعبين من خلال الإشادة بهم وبسرعة استجابتهم لتعليماته وتوجيهاته وقدرتهم على تنفيذها بشكل جيد بينما حذرهم من الثقة الزائدة أو التباطؤ فى تنفيذ الجمل الفنية والخططية التى يتم التدريب عليها لما لها من أهمية فى طبيعة المرحلة القادمة التى تشهد أول تحد لهذا الجيل.

موعد انطلاق تصفيات أمم إفريقيا للشباب

ويخوض منتخب الشباب دورة شمال أفريقيا فى الفترة من 14 الى 26 نوفمبر الجاري مع منتخبات المغرب والجزائر وتونس وليبيا.

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قائمة منتخب الشباب بمعسكر تصفيات أمم إفريقيا

وضمت قائمة اللاعبين الذين تدربوا اليوم كلا من: عبد المنعم تامر وأحمد وهب وحازم جمال ومحمد المنشاوي فى حراس المرمي.. ومحمد إبراهيم ومحمد سمير ومهاب سامي ومحمود لبيب وعبد الله بوستانجي وأحمد عابدين وزياد خالد ومعتز محمد وأحمد وحيد ومحمد السيد وفارس خالد ومروان محمود ومهند محمد ومحمد عبد الله وأحمد شرف وحسام حسن ومحمد زعلوك عمر فتحي عموري وكاباكا وعمر خضر المحترف فى استون فيلا الانجليزي

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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