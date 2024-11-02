بعد اشتباكه مع مدربه، فلومينينسي يعلن رسميا فسخ تعاقد مارسيلو (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 09:08 مساءً - أعلن نادي فلومينينسي البرازيلي، رسميا فسخ تعاقد نجمه مارسيلو بالتراضي، وذلك بعد الاشتباكات التي حدثت بين اللاعب ومدربه مانو مينيزيس، خلال مباراة فلومينينسي ضد جريميو في الجولة 32 من الدوري البرازيلي.

وكان مارسيلو كان يستعد للمشاركة كبديل مع فلومينينسي أمام جريميو ويتلقى التعليمات من مدربه الذي قرر عدم إشراكه وإعادته مجددا لمقاعد البدلاء بطريقة بدت غير لائقة، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 حيث جلس مارسيلو على مقاعد البدلاء طيلة الـ 90 دقيقة.

وعقب نهاية اللقاء وخلال المؤتمر الصحفي قال مينيزيس: "سمعت شيئا لم يعجبني".

وخاض مارسيلو في تجربته الثانية مع فلومينينسي 68 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.

اللاعب البالغ 36 عاما حقق لقبي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا لأول مرة في تاريخ الفريق الموسم الماضي.

وبدأ مارسيلو مسيرته في 2005 مع فلومينينسي وقضى عامين مع الفريق قبل أن ينضم لريال مدريد ويصبح من أكثر لاعبيه تتويج بالألقاب في 15 موسما خاضها بقميص الملكي، كما خاض موسما وحيدا بقميص أولمبياكوس اليوناني قبل العودة للبرازيل مجددا.

مدرب فلومينينسي يشتبك مع مارسيلو بإحدى مباريات الدوري البرازيلي

اللقطة وصفها المتابعون بالمهينة لمارسيلو نجم ريال مدريد السابق، حيث شوهد مارسيلو وهو يستعد للمشاركة في الدقيقة 45 من الشوط الثاني، ولكنه دخل في محادثة قصيرة مع مدربه، ويبدو أن كلماته لم تعجب الأخير، ليقوم بدفعه وأمره بالعودة إلى دكة البدلاء وعدم النزول إلى أرض الملعب.

وقال مينيزيس عن هذه الواقعة بعد المباراة:"كنت سأشرك مارسيلو لكنه قال شيئًا ما لم يعجبني، لذلك غيرت رأيي وقررت إشراك كينيدي بدلًا منه".

ولا يعيش مارسيلو البالغ من العمر 36 سنة أفضل فتراته الكروية مع فلومينينسي، وذلك بسبب عدم مشاركته بانتظام مع الفريق وتراجع دوره في الفترة الأخيرة.

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