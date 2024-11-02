محمد صلاح رجل مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 08:19 مساءً - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، فوز محمد صلاح نجم منتخب مصر بجائزة رجل مباراة ليفربول وبرايتون، التي انتهت بفوز الريدز 2 / 1 ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصل محمد صلاح على جائزة رجل مباراة ليفربول وبرايتون، بتصويت الجمهور بنسبة 78.6%، وقد سجل هدف الفوز لفريقه.

في المركز الثاني جاء كودي جاكبو بنسبة 6.4%، يليه داني ويلبيك لاعب برايتون بنفس النسبة.

وكان محمد صلاح أيضًا هو الحائز على جائزة رجل مباراة ليفربول وآرسنال بالجولة الماضية في البريميرليج، وفي الجولة الأسبق بمباراة فريقه أمام تشيلسي.

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على برايتون

وفاز فريق ليفربول على نظيره برايتون بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما يحتل برايتون المركز السابع برصيد 16 نقطة.

أهداف مباراة ليفربول وبرايتون

— كورة اسيا ⚽️ (@ggo_ll) https://twitter.com/ggo_ll/status/1852751438784463327?ref_src=twsrc%5Etfw

وافتتح فيردي كاديوجلو التسجيل لـ برايتون في شباك ليفربول بالدقيقة 14، فيما جاء هدفا ليفربول عن طريق جاكبو في الدقيقة 68 ومحمد صلاح في الدقيقة 71.

تشكيل ليفربول أمام برايتون

وبدأ ليفربول أمام برايتون كالتالي:"

في حراسة المرمى: كيهيلير.

في خط الدفاع: تسيميكاس- فان دايك- كوناتي- أرنولد.

في خط الوسط: جرافينبيرش- ماك أليستر- سوبوسلاي.

في خط الهجوم: خط الهجوم: كودي جاكبو- نونيز- محمد صلاح.

تشكيل برايتون أمام ليفربول

وبدأ برايتون مباراة ليفربول كالتالي:"

أصبح محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الهداف التاريخي الثامن في تاريخ الدوري الإنجليزي بعد الهدف الذي سجله في شباك برايتون قبل قليل.

وسجل محمد صلاح هدفه رقم 164 في تاريخه بالدوري الإنجليزي ليتخطى عدد أهداف روبي فاولر الذي سجل 163.

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