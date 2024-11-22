أحمد سليمان: جماهير الزمالك سلاحنا وعواد جدد بنصف راتبه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 02:22 صباحاً - قال أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على الكرة، إن جماهير الزمالك هي الداعم الأول للفريق ومجلس الإدارة، وهي السبب في عبور الزمالك الكثير من الأزمات، مشيرًا إلى أن جماهير الزمالك هي سلاح النادي.

وشدد أحمد سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر على قناة الزمالك، أن شعبية الزمالك طاغية ووجد جماهير تعشق الفريق في ليبيا.

وأشاد سليمان بحارسه محمد عواد، مؤكدًا أنه جدد تعاقده مع الزمالك بنصف قيمة راتبه حبًّا في النادي، وأشار إلى أن ممدوح عباس أحد عشاق نادي الزمالك ويدعم النادي بكل قوة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها غدًا السبت 23 نوفمبر الجاري بإستاد الجيش ببرج العرب.

غيابات الزمالك أمام المصري البورسعيدي

وتأكد غياب عن الزمالك أمام المصري كل من محمد شحاتة ومحمد السيد لاعب خط الوسط، وسيدي ندياي، ومحمد حمدي، ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وأحمد حمدي.

وسوف يخضع أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي لاختبار طبي، خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم أمر مشاركتهما في المباراة المقبلة من عدمه.

تفاصيل مران الزمالك يوم أمس

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية في منتصف الملعب، خلال مران امس الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تطبيق ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الفنية في التقسيمة، ووجه المدير الفني اللاعبين ومنحهم تعليمات باستمرار خلال هذه الفقرة.

واستأنف الزمالك تدريباته امس الخميس بعد حصول الفريق على راحة يوم الأربعاء الماضي من التدريبات الجماعية.

القنوات الناقلة لمباراة المصري

ومن المقرر أن تذيع قنوات أون تايم سبورت لقاء الزمالك والمصري.

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