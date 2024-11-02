الرياضة - 03:40 - «لقاؤنا في جنات النعيم».. شمس البارودي تنعي زوجها حسن يوسف بكلمات مؤثرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 03:40 مساءً - أعربت الفنانة المعتزلة، شمس البارودي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن حزنها لوفاة زوجها الفنان حسن يوسف، مشيرة إلى أن الفراق بعد زواج استمر لـ 52 عام صعب.

وكتبت شمس البارودي، عبر حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك»: «أحمد الله وأشكره وأرضى بقضائه سبحانه وعزائي أنها دنيا فانية سنتركها حتمًا كل في ميعاده، وحياتنا الحقيقية هناك ولقاؤنا بالأحبّة بإذن الله تعالى في جنات النعيم».

وأضافت شمس البارودي: «حقًا الفراق صعب بعد 52 عامًا عِشرة لرجل محب حنون طيب كريم زوج وحبيب وعاشق يحتويني وعمري 26 عامًا وهو 38 عامًا، أنضج مني عقلًا وخبرة، فيغرقني بحبه وعطائه واهتمامه بأدق التفاصيل التي تسعدني فيقدمها لي، فاستغني عن الدنيا به فالحياة في كنفه أمن وأمان».

وتابعت البارودي: «كأن الله وضعه في حياتى ليغير مجراها تمامًا، حبيبي يا حسن أنت معي في كل سكنات حياتنا لم ولن تفارقني يا حبيبي، وكما وعدتني في آخر حديث لنا ممسك بيدي تضمها لصدرك وأنت على فراش مرضك تطمني سنلتقي يا حبيبتي بإذن الله بركب التائبين العابدين المتيمين بحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمته».

كما أضافت: «بصدقك لم تخلف معي وعدًا أبدًا أحيا منتظرة لقائي بك وبكل الأحبّة في مستقر رحمة الله وكرمه سبحانه في فراقك ليس وداع يا حبيبي بل وعد بلقاء المحب لحبيبه حمدا لله».

وفاة حسن يوسف

ومن المقرر أن يقام عزاء حسن يوسف، يوم السبت الموافق 2 من نوفمبر المقبل، عقب صلاة المغرب، بمسجد عمر مكرم، وذلك حسبما أعلن نجله عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».