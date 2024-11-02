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الرياضة - 01:58 - للعاملين بمختلف قطاعات الدولة.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:58 - للعاملين بمختلف قطاعات الدولة.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:58 - للعاملين بمختلف قطاعات الدولة.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 01:58 مساءً - مرتبات شهر نوفمبر 2024.. كشفت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 للعاملين بمختلف قطاعات الدولة والهيئات والوزارات، تزامنًا مع بدء شهر نوفمبر الجاري، لذلك يرغب الكثير في معرفة قيمة المرتب وفقًا للشرائح المختلفة وموعد الصرف.

وفي هذا الصدد تستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، تفاصيل صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــــا.

مرتبات شهر نوفمبر 2024

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

وحددت وزارة المالية الموعد الرسمي لصرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، للعاملين في الهيئات الحكومية المختلفة، حيث تبدأ عملية الصرف اعتبارًا من يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري، وتستمر لمدة 5 أيام متتالية.

وأشارت الوزارة في بيان لها أن متأخرات شهر أكتوبر المنصرم تُصرف للموظفين العاملين في القطاع الحكومي والخاص في أيام: 7-10-11، من نوفمبر الجاري.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

وكشفت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر آخر شهور السنة الميلادية 2024، والذي يبدأ من يوم 22 من الشهر ذاته، فيما تٌصرف المتأخرات أيام: 8-9-10، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي بحسب المواعيد المعلنة.

مرتبات شهر نوفمبر 2024

أماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

وأتاحت الوزارة أماكن عدة تتيح للمواطنين صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، منتشرة في مختلف المحافظات وتأتي على النحو التالي:

- فروع البنوك المختلفة.

- ماكينات الصرف الآلي ATM.

- البريد المصري.

جدول مرتبات شهر نوفمبر 2024
الدرجة الوظيفية قيمة الرواتب
الدرجة الممتازة 12.200 جنيه
الدرجة العالية 10.200 جنيه
درجة المدير العام 9.200 جنيه
الدرجة الأولى 8.200 جنيه
الدرجة الثانية 8.000 جنيه
الدرجة الثالثة 7.500 جنيه
الدرجة الرابعة 7.000 جنيه
الدرجة الخامسة 6.500 جنيه
الدرجة السادسة 6.000 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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