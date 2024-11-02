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الرياضة - 04:49 - سعر الذهب الآن في ختام تعاملات السبت 2 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:49 - سعر الذهب الآن في ختام تعاملات السبت 2 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:49 - سعر الذهب الآن في ختام تعاملات السبت 2 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 04:49 مساءً - سعر الذهب.. استقر سعر الذهب خلال التعاملات الختامية اليوم السبت 2 نوفمبر 2024، فسجل سعر الذهب عيار 21 على مدار تعاملات اليوم، نحو 3770 جنيها للبيع، وسجلت أوقية الذهب عالميا نحو 2736.58 دولار.

سعر الذهب في مصر

وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص سعر الذهب في مصر وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

الذهب

سعر الذهب الآن

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 2 نوفمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4308.5 جنيه 4291.5 جنيه
عيار 22 3949.5 جنيها 3933.75 جنيه
عيار 21 3770 جنيها 3755 جنيها
عيار 18 3231.5 جنيه 3218.5 جنيه
عيار 14 2513.25 جنيه 2503.25 جنيه
عيار 12 2154.25 جنيه 2145.75 جنيه
عيار 9 1615.75 جنيه 1609.25 جنيه

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات النهائية عند مستوى 4308.5 جنيه للبيع، 4291.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

ثبت سعر الذهب عيار 22 في مساء التعاملات عند مستوى 3949.5 جنيه للبيع، 3933.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

هيمن الثبات على سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات الختامية ليسجل 3770 جنيها للبيع، 3755 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سيطر الاستقرار على سعر الذهب عيار 18 خلال التعاملات المسائية ليسجل 3231.5 جنيه للبيع، 3218.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

داوم سعر الذهب عيار 14 على استقراره في ختام التعاملات ليسجل 2513.25 جنيه للبيع، 2503.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 12

حافظ سعر الذهب عيار 12 على استقراره في نهاية التعاملات ليسجل 2154.25 جنيه للبيع، 2145.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 خلال التعاملات الختامية نحو 1615.75 جنيه للبيع، 1609.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات الختامية اليوم السبت، نحو 30160 جنيها للبيع، 30040 جنيها للشراء، ويبلغ وزنه ثماني جرامات من عيار 21 الأكثر تداولا في مصر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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