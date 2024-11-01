أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق - أخبار كلمتك

أول بوسترات دعائية لفيلم السيرة الذاتية A Complete Unknown - أخبار كلمتك

أول بوسترات دعائية لفيلم السيرة الذاتية A Complete Unknown - أخبار كلمتك

مدافع عربي على رأس المرشحين لتدعيم صفوف ريال مدريد - أخبار كلمتك

مدافع عربي على رأس المرشحين لتدعيم صفوف ريال مدريد - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي القادمة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي القادمة - أخبار كلمتك

تصفيات أمم إفريقيا، موعد مباراة مصر وكاب فيردي والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

تصفيات أمم إفريقيا، موعد مباراة مصر وكاب فيردي والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

نقل المختطفين بسبب رفع هذا العلم الى هذه المدينة - أخبار كلمتك

نقل المختطفين بسبب رفع هذا العلم الى هذه المدينة - أخبار كلمتك

أمريكا تعترف بتعرض بوارجها لهجوم حوثي - أخبار كلمتك

أمريكا تعترف بتعرض بوارجها لهجوم حوثي - أخبار كلمتك

اختفاء الأمطار وسيطرة الشبورة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

اختفاء الأمطار وسيطرة الشبورة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - بث مباشر.. مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الطارئة بشأن تغير المناخ - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - بث مباشر.. مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الطارئة بشأن تغير المناخ - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت فجرًا (فيديو) - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت فجرًا (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 08:18 - مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الأهلي بث مباشر في الدوري الممتاز اليوم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 08:18 - مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الأهلي بث مباشر في الدوري الممتاز اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:18 - مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الأهلي بث مباشر في الدوري الممتاز اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:18 مساءً - بث مباشر مباراة الزمالك والبنك الأهلي، اليوم الجمعة، الموافق 1 من شهر نوفمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الجولة الأولى من الدوري الممتاز اليوم، عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «السلام».

مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الأهلي بث مباشر في الدوري الممتاز اليوم

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة البنك الأهلي اليوم، وهو عينه على الفوز وحصد النقاط الثلاث، وذلك من أجل قص شريط مباريات الدوري الممتاز بفوز، ومن أجل الدخول مبكرًا في المنافسة على اللقب الغائب عن خزائن القلعة البيضاء منذ عامين.

على الجانب الآخر، يتسلح فريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المدير الفنى، بصفقاته الجديدة أمام الزمالك، حيث نجح فى إبرام التعاقد مع 8 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية، وهم: «أحمد ياسر ريان - محمد إبراهيم - عبد العزيز البلعوطى - مصطفى طارق مصطفى - سيد عبد الله نيمار - هشام صلاح - مصطفى عبد الرحيم - خالد عبد الشافى».

مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الأهلي بث مباشر في الدوري الممتاز اليوم

وتقدم كلمتك لقرائها ومتابعيها الأعزاء، بث مباشر لـ مباراة الزمالك والبنك الأهلي، اليوم الجمعة، الموافق 1 من شهر نوفمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الجولة الأولى من الدوري الممتاز اليوم، عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «السلام».

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

منتخب الشباب يواصل استعداداته لمباراة المغرب في تصفيات إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق