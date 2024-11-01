الرياضة - 08:18 - مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الأهلي بث مباشر في الدوري الممتاز اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:18 مساءً - بث مباشر مباراة الزمالك والبنك الأهلي، اليوم الجمعة، الموافق 1 من شهر نوفمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الجولة الأولى من الدوري الممتاز اليوم، عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «السلام».

مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الأهلي بث مباشر في الدوري الممتاز اليوم

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة البنك الأهلي اليوم، وهو عينه على الفوز وحصد النقاط الثلاث، وذلك من أجل قص شريط مباريات الدوري الممتاز بفوز، ومن أجل الدخول مبكرًا في المنافسة على اللقب الغائب عن خزائن القلعة البيضاء منذ عامين.

على الجانب الآخر، يتسلح فريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المدير الفنى، بصفقاته الجديدة أمام الزمالك، حيث نجح فى إبرام التعاقد مع 8 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية، وهم: «أحمد ياسر ريان - محمد إبراهيم - عبد العزيز البلعوطى - مصطفى طارق مصطفى - سيد عبد الله نيمار - هشام صلاح - مصطفى عبد الرحيم - خالد عبد الشافى».

مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الأهلي بث مباشر في الدوري الممتاز اليوم

وتقدم كلمتك لقرائها ومتابعيها الأعزاء، بث مباشر لـ مباراة الزمالك والبنك الأهلي، اليوم الجمعة، الموافق 1 من شهر نوفمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الجولة الأولى من الدوري الممتاز اليوم، عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «السلام».