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الرياضة - 11:05 - التوقيت الشتوي.. خطوات ضبط الساعة على الهاتف وجهاز الكمبيوتر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:05 - التوقيت الشتوي.. خطوات ضبط الساعة على الهاتف وجهاز الكمبيوتر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:05 - التوقيت الشتوي.. خطوات ضبط الساعة على الهاتف وجهاز الكمبيوتر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 11:05 صباحاً - ضبط الساعة.. يتساءل المواطنين عن كيفية ضبط الساعة على الهاتف وجهاز الكمبيوتر، وذلك بالتزامن مع بدء التوقيت الشتوي في مصر 2024.

يوفر كلمتك لزواره ومتابعيه كل ما يخص «خطوات ضبط الساعة على الهاتف وجهاز الكمبيوتر»، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من خلال الضغط هنــــــــــا.

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2024

مع بداية العمل بالتوقيت الشتوي بناءً على قرار مجلس الوزراء المصري وذلك لتحقيق جهود الدولة في توفير استهلاك الكهرباء والغاز، حيث أن دراسة وزارة الكهرباء أظهرت أن هذا التغيير سيوفر حوالي 25 مليون دولار سنويًا من استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وهو ما يعادل حوالي 150 مليون دولار من إجمالي استهلاك الطاقة، أي بنسبة تصل إلى 1%.

تغيير الساعة

خطوات ضبط الساعة على الهاتف المحمول

تتغير الساعة بشكل تلقائي عند اتصال الأجهزة الذكية كالساعات الرقمية والهواتف المحمول، وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب المتصلة بالإنترنت.

وفى حال عدم اتصالك بالإنترنت، وعدم وجود التحديث التلقائي وخاصة هواتف أندرو يد فإنه يمكنك تعديل الساعة بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

1. انتقل إلى "الإعدادات".

2. قم بالنقر على خيار "إعدادات إضافية" في القائمة.

3. قم باختيار "التاريخ والوقت" للوصول إلى إعدادات الساعة.

4. تفعيل خيار "التاريخ والوقت التلقائي": وبذلك سيساعدك هذا الخيار على ضبط الوقت تلقائيًا بناءً على موقعك الجغرافي.

5. تأكد من اختيار المنطقة الزمنية المناسبة لموقعك.

تقديم الساعة

خطوات ضبط الساعة على جهاز الكمبيوتر

لضبط الساعة على أجهزة الكمبيوتر عليك باتباع الخطوات الآتية:

1. افتح قائمة "Start" أو "ابدأ" من جهاز الكمبيوتر.

2. ثم انتقل إلى "الإعدادات" أو "Settings".

3. عليك باختيار "الوقت والتاريخ" للوصول إلى إعدادات الساعة.

4. تأكد من إلغاء تفعيل خيار "التحديد التلقائي للوقت" لتتمكن من التعديل يدويًا.

5. قم بتعديل الوقت يدويًا حسب التوقيت الجديد للتأكد من توافق جهاز الكمبيوتر مع التوقيت الشتوي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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