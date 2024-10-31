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نائب رئيس الإسماعيلي: سنحاول استعطاف الفيفا لحل أزمة حمدي النقاز - أخبار كلمتك

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نائب رئيس الإسماعيلي: سنحاول استعطاف الفيفا لحل أزمة حمدي النقاز - أخبار كلمتك

نائب رئيس الإسماعيلي: سنحاول استعطاف الفيفا لحل أزمة حمدي النقاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 11:45 مساءً - تحدث فرج عمران نائب رئيس الإسماعيلي، عن استعداد الدراويش للموسم الكروي الجديد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال فرج عمران في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "كنا نتمنى فتح القيد لضم العديد من اللاعبين قبل بداية الموسم الكروي الجديد لكن لم نوفق، لو كان لدينا معلومة عن غلق القيد لما قمنا ببيع اللاعبين".

وأضاف نائب الإسماعيلي: "أتمنى أن نعوض هذا باللاعبين الموجودين حاليًّا في الإسماعيلي، وأن يكونوا على قدر المسؤولية".

وأردف: "لا يوجد أحد من اللاعبين الجدد الذين تعاقدنا معهم، حصل على مقابل مادي لأننا لم نكن على علم بفك القيد".

 

مشكلة حمدي النقاز

واختتم حديثه قائلًا: "مشكلة حمدي النقاز مشكلة معروفة، وضعنا جيد بالنسبة للاعب ويجب أن يحصل على حقه كامل وسوف نحاول استعطاف الاتحاد الدولي لكرة القدم لكي يعفو عنا".

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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