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منتخب الشباب يستدعي مهند محمد لاعب المقاولون - أخبار كلمتك

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منتخب الشباب يستدعي مهند محمد لاعب المقاولون - أخبار كلمتك

منتخب الشباب يستدعي مهند محمد لاعب المقاولون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 11:45 مساءً - تلقى نادي المقاولون العرب خطابًا رسميًّا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء لاعبه مهند محمد، للانضمام لمعسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2005، استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وينتظم منتخب مصر للشباب في معسكر مفتوح بداية من 31 أكتوبر، يليه المعسكر المغلق، وخوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 12 إلى 27 نوفمبر المُقبل.

 

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويضم الجهاز المعاون لميكالي كلًّا من مواطنيه: ريكاردو المدرب العام، وموسيس مدرب الحراس، وليوناردو مخطط الأحمال وجواو محلل الأداء، ومعهم المدرب الوطني علاء عبده، وخالد سرحان المترجم، وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي، ود.صلاح عاشور استشاري التأهيل والعلاج الطبيعي، وخالد خفاجي للتدليك، وأحمد إيهاب وعمرو سلمان الإداريين، وعلاء سعيد مدير المهمات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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