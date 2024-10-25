ماينز يتعادل مع بروسيا مونشنجلادباخ بالدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 11:58 مساءً - تعادل فريق ماينز أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت في افتتاح مباريات المرحلة الثامنة من الدوري الألماني.

وأحرز هدف شتيفان لاينز هدف في مرماه ليتقدم ماينز بالهدف الأول في الدقيقة 55.

بينما تعادل بروسيا مونشنجلادباخ عن طريق تيم كيلينست في الدقيقة 57.

تشكيل ماينز أمام وبوروسيا مونشنجلادباخ

تشكيل وبوروسيا مونشنجلادباخ أمام ماينز

ترتيب ماينزو بوروسيا مونشنجلادباخ بالدوري الألماني

يتواجد فريق ماينز قبل هذه المباراة في المركز الثاني عشر بـ 9 نقاط، ويحل بوروسيا مونشنجلادباخ في المركز الحادي عشر بـ 10 نقاط.

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