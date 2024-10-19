الرياضة - 11:45 - أحمد شاكر: مودرن سبورت ينافس على كل بطولة يشارك بها.. وشكل الدوري الجديد ممتاز على الورق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 11:45 مساءً - أكد أحمد شاكر المنسق الإعلامي لنادي مودرن سبورت، أن فريقه مستعد للموسم الجديد، والبطولات المحلية المختلفة التي سيشاركون بها.

وتحدث أحمد شاكر في تصريحات خاصة «للأسبوع»، عن رأيه في الشكل الجديد للدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025، وذلك بعد إعلان نتائج قرعة الدوري والتي أعلنت عنها رابطة الأندية المصرية اليوم.

وذكر شاكر أن الدوري في شكله الجديد هذا الموسم «ممتاز على الورق»، ومن المفترض أن يضع حلولا للمشاكل التي كان يعاني منها الدوري في المواسم السابقة.

كما صرح شاكر بأن هدف مودرن سبورت هو المنافسة على البطولات التي يشارك فيها، مشيدا بتدعيمات الفريق هذا الموسم والتي شملت 15 صفقة أبرمها النادي خلال الميركاتو الحالي حتى الآن.

وعن استعدادات مودرن سبورت للموسم الجديد، ذكر شاكر أن الفريق استعد للموسم الجديد بخوض معسكر بالإسكندرية، ظهرت خلاله الصفقات الجديدة بمستوى جيد تحت قيادة طلعت يوسف المدير الفني.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية اليوم، عن قرعة الدور الأول للدوري المصري وكأس رابطة الأندية لموسم 2024-2025.

وصرح النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، عن موعد انطلاق الموسم الجديد، حيث من المقرر انطلاقه 30 أكتوبر 2024، على أن تنتهي بطولة الدوري يوم 30 مايو 2025، وتختتم بطولة كأس الرابطة يوم 10 يونيو.