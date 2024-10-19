أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث بعد مفاجآت أمس غير المتوقعة - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث بعد مفاجآت أمس غير المتوقعة - أخبار كلمتك

تطور جديد في سعر النفط بسبب شح المعروض وتعيين وزير خارجية أمريكي متشدد تجاه إيران - أخبار كلمتك

تطور جديد في سعر النفط بسبب شح المعروض وتعيين وزير خارجية أمريكي متشدد تجاه إيران - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة المغرب بدورة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة المغرب بدورة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث التاسع لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث التاسع لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 11:45 - أحمد شاكر: مودرن سبورت ينافس على كل بطولة يشارك بها.. وشكل الدوري الجديد ممتاز على الورق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:45 - أحمد شاكر: مودرن سبورت ينافس على كل بطولة يشارك بها.. وشكل الدوري الجديد ممتاز على الورق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:45 - أحمد شاكر: مودرن سبورت ينافس على كل بطولة يشارك بها.. وشكل الدوري الجديد ممتاز على الورق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 11:45 مساءً - أكد أحمد شاكر المنسق الإعلامي لنادي مودرن سبورت، أن فريقه مستعد للموسم الجديد، والبطولات المحلية المختلفة التي سيشاركون بها.

وتحدث أحمد شاكر في تصريحات خاصة «للأسبوع»، عن رأيه في الشكل الجديد للدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025، وذلك بعد إعلان نتائج قرعة الدوري والتي أعلنت عنها رابطة الأندية المصرية اليوم.

وذكر شاكر أن الدوري في شكله الجديد هذا الموسم «ممتاز على الورق»، ومن المفترض أن يضع حلولا للمشاكل التي كان يعاني منها الدوري في المواسم السابقة.

كما صرح شاكر بأن هدف مودرن سبورت هو المنافسة على البطولات التي يشارك فيها، مشيدا بتدعيمات الفريق هذا الموسم والتي شملت 15 صفقة أبرمها النادي خلال الميركاتو الحالي حتى الآن.

وعن استعدادات مودرن سبورت للموسم الجديد، ذكر شاكر أن الفريق استعد للموسم الجديد بخوض معسكر بالإسكندرية، ظهرت خلاله الصفقات الجديدة بمستوى جيد تحت قيادة طلعت يوسف المدير الفني.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية اليوم، عن قرعة الدور الأول للدوري المصري وكأس رابطة الأندية لموسم 2024-2025.

وصرح النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، عن موعد انطلاق الموسم الجديد، حيث من المقرر انطلاقه 30 أكتوبر 2024، على أن تنتهي بطولة الدوري يوم 30 مايو 2025، وتختتم بطولة كأس الرابطة يوم 10 يونيو.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 01:13 - «ترامب» يعين ستيفن ويتكوف مبعوثاً أمريكياً إلى الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق