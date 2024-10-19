كرة اليد، حميد حارس الأهلي: سعداء بالتتويج بالبطولة الإفريقية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 11:44 مساءً - كرة اليد، عبر عبد الرحمن حميد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بعد الفوز بلقب بطولة إفريقيا أبطال الدوري على حساب فريق فلاورز البنيني.

وأوضح حميد: «الفوز بالبطولة الإفريقية هو هديتنا لجماهير الأهلي في بداية الموسم، ونعدهم بحصد المزيد من البطولات خلال الفترة ‏المقبلة».‏

وأكد حارس الأهلي " أن تركيز لاعبي الفريق كان واضحًا منذ بداية البطولة، وكان هناك ‏استعداد مناسب على المستويين الذهني والفني، وهو ما منح الفريق فرصة التتويج باللقب.‏

واختتم تصريحاته " بالتأكيد أن الفريق سوف يحتفل اليوم بالبطولة وغدًا يبدأ مشوارًا جديدًا محليًّا والتركيز في بطولة الدوري والكأس وباقي البطولات هذا الموسم.

توج النادي الأهلي بقيادة المدير الفني ستيفان مادسن بلقب البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، بعد الفوز على فلاورز البنيني في المباراة النهائية بنتيجة 43-22.

وحصد الأهلي اللقب للمرة السابعة في تاريخه أعوام 1985 و1993 و1994 و2012 و2016 و2023 و2024.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك بنتيجة (26-25)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة الأفريقية.

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