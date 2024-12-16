سفير الصين بالقاهرة: علاقات الشراكة الإستراتيجية مع مصر شهدت عقدا ذهبيا بإنجازات مثمرة - أخبار كلمتك

سفير الصين بالقاهرة: علاقات الشراكة الإستراتيجية مع مصر شهدت عقدا ذهبيا بإنجازات مثمرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:57 - سعر الذهب.. الأصفر يرتفع خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:57 - سعر الذهب.. الأصفر يرتفع خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين - أخبار كلمتك

لبنان يكشف كيفية دخول مستشارة بشار الأسد أراضيه وأين ذهبت - أخبار كلمتك

لبنان يكشف كيفية دخول مستشارة بشار الأسد أراضيه وأين ذهبت - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يستقبل وفدا من لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يستقبل وفدا من لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي - أخبار كلمتك

عمرو الجنايني تعليقا على خسارة زيزو لقب الأفضل بأفريقيا: ناس قالت الـ9 أصغر من الـ7 - أخبار كلمتك

عمرو الجنايني تعليقا على خسارة زيزو لقب الأفضل بأفريقيا: ناس قالت الـ9 أصغر من الـ7 - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يتقدم على لاتسيو بثنائية نظيفة في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يتقدم على لاتسيو بثنائية نظيفة في الشوط الأول - أخبار كلمتك

محمد البنا حكما لمباراة بيراميدز والاتحاد في كأس الرابطة - أخبار كلمتك

محمد البنا حكما لمباراة بيراميدز والاتحاد في كأس الرابطة - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة يهنئ الأهلي بجائزة أفضل ناد في أفريقيا - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة يهنئ الأهلي بجائزة أفضل ناد في أفريقيا - أخبار كلمتك

الجيزة تشن حملات مكثفة لإزالة إشغالات المقاهي والكافيهات بالبدرشين (صور) - أخبار كلمتك

الجيزة تشن حملات مكثفة لإزالة إشغالات المقاهي والكافيهات بالبدرشين (صور) - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الاثنين 16-12-2024 بالأسواق - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الاثنين 16-12-2024 بالأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار السعودية

إليسا عن مهرجان ميدل بيست في الرياض: الحضور مذهل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:41 مساءً - علقت الفنانة اللبنانية إليسا على مشاركتها في مهرجان “ميدل بيست” بالعاصمة السعودية الرياض.

وكتبت إليسا في تدوينة لها عبر حسابها على إكس: كان مهرجانا لا ينسى.. كان الحضور والطاقة مذهلين! لقد شاركنا أفضل اللحظات من تلك الليلة الرائعة.

 

أغنية حبك مثل بيروت

وكانت إليسا طرحت مؤخرا أغنية وطنية بعنوان “حبك مثل بيروت”، والتي تجاوزت حاجز المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب بعد مرور 5 أيام فقط على طرحها.

 

وحققت الأغنية نحو مليون و50 ألف مشاهدة حتى الآن عبر يوتيوب، وهي أغنية وطنية طرحتها إليسا لتعبر من خلالها عن معنى حب الوطن في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها لبنان حاليا.

وكانت  إليسا علقت حفلاتها الغنائية لفترة بسبب الأوضاع التي تمر بها بلدها لبنان، لكنها عادت واستأنفت نشاطها مؤخرا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق